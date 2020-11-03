美國對台再售軍火 涉4架先進雷達無人機

美國向台灣出售四架先進美國製造無人機的交易已經掃清了國會的一個關鍵障礙，目前正處於批準的最後階段。該案作價為6億美元，且是第一批該產品獲批對外出口。分析預料中國方面將威脅報復。

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據路透社報道，美國對台無人機銷售交易掃清關鍵國會障礙接近獲批。該報道引述消息人士說，向台灣出售四架先進美國製造無人機的交易已經掃清了國會的一個關鍵障礙，目前正處於批準的最後階段。自特朗普政府放鬆美國嚴格管控的尖端無人機技術出口的政策以來，這項價值6億美元的交易將成為首個該類出口交易。

綜合最近幾周的路透社報道，特朗普政府正在推進另外四項向台灣出售尖端軍事裝備的交易，總價值約為50億美元。

該報道稱，中國外交部發言人趙立堅上周表示，將對參與對台軍售的美國實體實施制裁，包括洛克希德馬丁、波音防務和雷神。