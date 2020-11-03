美國駐華大使館發聲明 批中方在記者簽證上的做法

美國駐中國大使館11月3日對北京就中國駐美記者簽證延期申請可能被拒發出的威脅作出反應，稱中方的言論是“不可接受的”。美國大使館的聲明說，“這些威脅是不可接受的、不恰當的、具有誤導性的。他們（中國）試圖把美國的合法透明的做法等同於中華人民共和國的政治化的霸凌行為。”

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中國外交部發言人汪文斌周一在例行記者會上說，“上周有部分中國記者接到通知，他們簽證延期申請獲得美方批准，有效期從今年8月4日到11月4日。也就是說，這些簽證實際有效期不足一周，有的甚至只有三天，他們不得不立即再次提出簽證延期申請。”

汪文斌還說，美方還禁止中國記者在等待簽證審批期間“不得從事採訪報道活動”，這使他們的工作和生活“處於巨大的不確定性之中”。

這位發言人還以非常嚴厲的口氣警告說，如果美方不改變立場，“中方必將採取堅決對等措施。勿謂中方言之不預。”

據美國之音報道，今年以來，美中關係迅速惡化，波及到多方面。除了貿易、科技、教育、網絡攻擊之外，雙方在媒體方面的衝突也日趨擴大。

2月份，中國借《華爾街日報》發表的一篇觀點文章的標題中使用了“亞洲病夫”一詞而驅逐了該報駐華的三名記者。隨後，美國國務院要求中國在美國的幾家官媒作為“外交使團”進行登記。此後，又要求中國官媒的人數從160人壓縮至100人。

3月份，中方將美國《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》三大媒體的駐華記者驅逐出境，並要求美國之音和時代周刊兩家媒體提供其運營資料。今年上半年共有17名外國記者遭到中國驅離。

中國方面還對美國一些主要媒體記者的記者證拖着不發，其中包括彭博新聞、美國有線新聞網CNN和《華爾街日報》等。

彭博社說，美國外交機構還多次要求北京允許被驅逐的美國記者返回中國，讓美國媒體恢復在華報道，停止對外國記者的威脅和騷擾。

美國大使館發言人說：“美國在處理這些簽證申請時秉持專業態度，而中華人民共和國政府則完全無視我們長期以來為在中國工作的美國記者提出的合理要求。”

美國國務卿蓬佩奧在9月份表示，美國對中國宣傳機構的限制與中國打壓美國自由媒體之間完全沒有可比性。他說，北京任何限制美國媒體記者的做法都將得到華盛頓的“對等”回應。

蓬佩奧強調，“我們敦促中國政府立即履行包括新聞人員言論自由權利在內的言論自由的國際義務。”

長期以來，在中國工作的美國記者和在美國工作的中國記者所受到的待遇呈現出嚴重不對等的狀態。中國媒體派記者到美國工作幾乎不受任何限制，他們可以在美國自由旅行，自由到任何地方進行採訪，美國政府從不對他們的工作施加任何影響。

但美國駐華記者無論在人數、簽證和活動範圍等許多方面都一直受到中國政府的嚴格限制。中國政府除了對他們進行信息封鎖之外，還設置了許多採訪禁區，比如新疆、西藏和其它發生重大新聞事件的地方。

中國方面還通過控制籤證、約談等多種方法干涉美國記者的報道業務。有的時候甚至是直接發出警告，或者進行非法扣押，甚至是毆打和拘押。美國之音的記者就曾經在採訪過程中遭到保安人員的推搡和短時間的扣留。美國白宮副國家安全顧問博明曾經在華爾街日報當過記者。他在駐華期間進行採訪的時候就受到過保安的毆打。