蓬佩奧高參余茂春：“球在中國這一邊”

美國國務卿蓬佩奧的首席中國政策和規畫顧問余茂春(Miles Yu) 11月2日接受美國之音專訪，全面解釋了特朗普政府任期內美國對中國政策的方方面面，也反駁了中國官媒對他本人的攻擊。

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余茂春說：雖然美中脫鉤從來也不是美國“申明的政策”，“但脫鉤正在發生”。美國今後的決策將取決於中國如何對這種“有分寸的方式”做出回應。“球在中國這一邊”。

就香港問題，余茂春說：由於中共未能信守在香港問題上的國際承諾，“華盛頓和北京之間的互信已經嚴重受損”，導致美國重新評估“一國兩制”的總體有效性。

當被問到美國將採取什麼樣的行動來阻遏中國可能攻打台灣時，余茂春說，美國“堅決反對任何單方面使用武力來解決雙方之間的爭端的做法”。雖然他不會對“假設性的問題”做出猜測，但是可以肯定的是，美國的回應將是“堅決的”。

余茂春還透露：美國政府將“很快”正式決定是否把中共對新疆維吾爾的鎮壓定性為“種族滅絕”。

就中國官媒對美國國務卿和他本人的攻擊，余茂春說：本屆政府對美中關係的主要貢獻之一是我們重新認識到中國共產黨和中國人民不是一回事。而這正是中國政府真正感到恐慌的地方。為此，他們責怪我和其他少數人做出了這樣的貢獻。這簡直就是愚蠢。

余茂春說：自從中國政府加大了對我的攻擊以後，我得到了中國國內外華人的巨大支持，其中大部分是來自中國國內的人，他們用了各種方式，只是讓我徹底放心，我們在美國所做的是正確的。中國政府不能真正容忍自己被孤立的想法。它不僅孤立於國際環境和國際社會之外，而且孤立於自己的人民之外。這就是為什麼他們對美國國務卿和我本人這樣的人的攻擊是如此惡毒，在某種程度上是非常絕望的。這就是我的回答。