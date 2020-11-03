螞蟻遭禁市 評論指官方對大型集資非常恐懼？

可算是中國股市大事件上交所和港交所3日晚先後宣布暫緩螞蟻集團上市，引發金融界及股市震動。阿里巴巴集團發言人表示，將積極配合和擁抱監管。據蘋果日報指，對於螞蟻上市遭煞停，時事評論員劉銳紹向《蘋果》表示，無法證實事件與權鬥有關，但可以肯定，官方對大型集資非常恐懼。

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據蘋果日報今天報道說，螞蟻煞停，網傳上市敲鑼現場準備就緒相片，評論員：官方對大型集資非常恐懼。

消息說，2日晚開始，原本距離上市只差臨門一腳的螞蟻集團，開始不斷刷屏，從馬雲等人被四部門約談，到上交所宣布延後螞蟻集團上市，再到港交所跟進，螞蟻集團本次IPO宣告暫停。資料顯示，螞蟻集團原定於11月5日在A＋H股上市，目前招股工作已發行結束，距離上市只有兩天時間，卻突傳出暫緩消息。3日晚網上開始流傳螞蟻上市敲鑼現場已準備完畢的相片，據指相片攝於3日晚9時多；另有其他相片則顯示花唄的上海地鐵廣告，正被拆除。

蘋果日報引述時事評論員劉銳紹表示，中央擔心有人富可敵國，甚或形成一個跨派系、跨界別的利益集團，加上一旦該集團在外國有聯繫渠道，中央會設想對其政權穩定構成威脅。但據劉銳紹重申，無法證明與權鬥有關，因現時無人可挑戰習近平：“仲有咩團派、江派？無了，全部都是習派。”但習的內心充滿恐懼，於是捕風捉影：“無人同佢戰鬥，系佢自己同自己心魔鬥。”

該報道引據劉銳紹又認為，從宏觀角度來說，由中美貿易戰以至到科技、外交等超限戰的大環境下，中國更擔心會引發金融戰，國家副主席王岐山先前提出“中國金融不能走投機賭博的歪路，不能走金融泡沫自我循環的歧路，不能走龐氏騙局的邪路”時，已露出端倪。劉銳紹稱，中國已不是由第一產業、第二產業支撐經濟，經濟重心開始轉移到包括金融業的第三產業。“如果現在引爆金融風暴，震動力會影響政權的穩定。”中央擔心集資等大型經濟活動，會引發不可控的金融動蕩，因此有煞停必要。