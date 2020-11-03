路透社說即使特朗普敗選 中國赴美投資障礙或仍在

根據路孚特的數據，去年中國對美國公司的收購額降至18.6億美元，僅是2016年總額610億美元的一小部分，當時正處於高峰時期，而之後不久特朗普就任總統。根據PitchBook的數據，中國對美國的風險投資在2016年達到了近157億美元的峰值，而今年截至10月27日總計只有67億美元。榮鼎諮詢(Rhodium Group)的數據顯示，今年迄今為止，中國對美國的外國直接投資與2016年相比下降了90%，跌至47億美元。這在很大程度上是特朗普政策導致的結果。路透社認為，即使特朗普未能連任，美國給中國設置的投資障礙或繼續存在。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天引述併購交易業者和政策專家，特朗普總統為中國公司在美國投資或籌集資金設置的障礙，將具有持久影響，即便他沒有贏得連任。

美國以國家安全為由阻止了許多中國公司的收購行動，特別是對美國科技公司的收購，甚至下令一些中國公司撤資，例如社交媒體應用程序TikTok和Grindr的所有者。在涉及瑞幸咖啡等中國公司的審計醜聞發生之後，美國證券交易所提高了中國企業的上市標準。而且中國籍人士發現更難獲得美國工作許可。

交易媒合人士表示，就算中美之間因為貿易及香港的未來等火爆議題而造成的緊張關係有所緩解，上述的趨勢仍有可能延續。這是因為共和黨和民主黨議員一致擔心中國企業濫用科技並誤導投資人。

在特朗普任內，負責審查涉及國安風險交易的美國外資審議委員會(CFIUS)，對中國企業採取更為嚴格的立場。

據該報道，CFIUS的審查並不公開，這個神秘的政府小組沒有公布其每年擋下多少交易案。不過CFIUS送交美國國會的年度報告中顯示，其已經加強檢視中國相關的交易。在特朗普任內的頭三年，CFIUS共審查了140宗涉及中國收購方的交易，數量遠高於任何其他國家，同時也比前總統奧巴馬任內頭三年審查類似交易的20宗要高出許多，儘管中國企業向CFIUS申請美國交易審查件數從2017年的60件降至2019年的25件。

CFIUS在特朗普任內擋下的交易包括中國金融科技巨擎螞蟻集團以12億美元收購美國彙款公司速彙金(MoneyGram)，以及中國半導體投資基金Unic Capital Management以5.8億美元收購美國半導體測試設備公司Xcerra Corp。一些中國收購方在CFIUS出手阻止之前放棄了在美國的收購。

“CFIUS給中國企業的海外收購帶來了巨大的變化，尤其是在科技領域，”中國私募股權基金Canyon Bridge的合夥人Peter Kuo說。該公司在2017年試圖以13億美元收購美國芯片生產商萊迪思半導體 ，但被CFIUS阻撓。該基金現在專註於投資中國企業。

據路透社說，美國的打壓還延申至風險資本投資。由於CFIUS也在審查大量少數股權投資，許多中資風險投資基金以及一些有政府背景的投資基金在過去幾年也離開美國市場。

特朗普今年曾表示，他在“非常強烈地”考慮讓不符合美國會計準則的中國公司摘牌的可能性。不過他並未將這一威脅付諸實施。

今年迄今在紐約上市的中國公司價值總額達到2.5萬億美元--幾乎是四年前特朗普上任之前的兩倍--納斯達克已經更新規則，令小型中國企業更難在該交易所上市。因此，今年只有五家中國公司在紐約上市的IPO規模低於2,500萬美元，去年為九家。

政策專家表示，美國對中國經濟實力、技術進步和會計標準的深切疑慮可能會導致跨境投資的許多障礙仍然存在，即使拜登1月取代特朗普擔任總統。

路透社引述法國外貿銀行(Natixis)分析師在上周的報告說，“我們認為美國對中國的遏制是不分黨派的。”