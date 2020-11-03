馬習會5周年北京先研討 馬英九隔日自辦紀念

中國官方首度以“馬習會”周年名義舉行“馬習會”5周年“學術研討會”會期定於11月6日舉行；而在台灣，馬英九基金會官網公布於7日在台北舉辦“馬習會”5周年研討會，前總統馬英九將發表專題演講，並邀集學者專家與會討論兩岸、美中台局勢。

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據中央社今天報道稱，北京以“學術研討會”名義的對台宣示動作不斷。繼10月22日的台灣光復75周年研討會後，又將於11月6日舉行“馬習會”5周年學術研討會，被認為意在傳達有前提的兩岸和平氣氛。這也是中國大陸官方首度以“馬習會”周年名義舉行的“學術研討會”；而在台灣，馬英九基金會官網公布於7日在台北舉辦“馬習會”5周年研討會，前總統馬英九將發表專題演講，並邀集學者專家與會討論兩岸、美中台局勢。

據該報道，中共官方10月22日在北京釣魚台國賓館，舉行“紀念台灣光復75周年學術研討會”，且以“紀念台灣光復，推進祖國統一”為主題。與會的中國大陸全國政協主席汪洋聲稱，台灣議題“但凡有一線和平解決的可能，我們都要付出百倍的努力，在這個問題上做到‘仁至義盡’”。汪洋又宣稱，大陸不願意看到台海開啟戰端，但絕不是害怕戰爭。如果有人“挾洋自重，挺而走險，挑戰‘一個中國’的原則，那麼台海形勢必然地動山搖”。

該報道說，雖是舊調重彈的重話，但汪洋這些發言在當天的新華社報導中卻未見着墨。在報導中，呈現的是卻是汪洋及與會者內容陳舊、但相對平和的反獨促統論調。當時有解讀認為，官媒的平和報導意在“對內部降溫”；而汪洋被台媒聚焦的重話，則意在“對台灣宣示”。

至於6日上午的研討會，則以“紀念習馬會5周年學術研討會”的名義舉行，同樣將由汪洋出席並致詞，與會者包括大陸國台辦主任劉結一、海協會長張志軍及大陸涉台領域人士參與。

在這場研討會之前，中共10月29日發表的19屆五中全會公報中，對兩岸關係的表述為“推進兩岸關係和平發展和祖國統一”。多數解讀認為，雖然大陸民間“武統”台灣的聲浪不小，但官方文件仍強調“推進兩岸關係和平發展”，顯示北京在並吞台灣的圖謀不變下，對台政策仍願秉持和平方針，武統則非當前選項。

中央社說，因此，北京6日舉行的“馬習會”5周年研討會，是否延續中共19屆五中全會設定的對台方針，受到注意。外界預料，在死守“一個中國”原則下，北京想要傳達的，仍是“一個中國”原則下的兩岸和平，包括兩岸領導人會面也要以認同“一個中國”為前提。