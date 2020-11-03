騰訊傳公開出馬控告美國政府

騰訊已正式表態將加入其微信用戶對美國提出的訴訟行列，並確保其專有的商業機密受到保護。主要由美國華人組成的“美國微信WeChat用戶協會”對美國政府的禁制令提出告訴，多家美國法庭的法官對美國政府做出不利的暫時判決。

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據自由時報今天報道稱，騰訊正式加入微信WeChat用戶起訴美國，要求確保商業機密。報道引述彭博消息指騰訊將參與WeChat用戶對美國政府提出的訴訟。

騰訊已正式表態將加入其微信WeChat用戶對美國提出的訴訟行列，並確保其專有的商業機密受到保護。據《彭博》消息說，根據周一（2日）提交給法院的文件，代表騰訊首次公開將參與這場法律訴訟，到目前為止，該訴訟已有效阻擋特朗普政府限制微信WeChat的努力。

負責該案的法官正考慮是否公開密封提交的文件，此為騰訊提交給美國的1項提案，旨在減輕特朗普政府對微信WeChat威脅國安的擔憂。美國地方法官碧勒（Laurel Beeler）向提出訴訟的微信WeChat用戶、司法部及騰訊徵詢，以確認哪些資訊是可以公開的。

自由時報說，1個叫做“美國微信WeChat用戶協會”的團體，在9月說服碧勒暫時阻擋川普對該App的限制，但騰訊當時尚未對美國政府採取法律行動。