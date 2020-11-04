什麼風向？新華社罕批特斯拉

中國官媒新華社昨天發文批評特斯拉（Tesla）在中國召回存在安全風險的車輛後，卻向美國官方否認車輛有問題，還把責任甩鍋給中國監管部門施壓、中國車主濫用，“這種無理傲慢不能慣”。

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據中央社今天報道說，新華社批特斯拉對中國消費者無理傲慢。消息說，中國官媒新華社4日發文批評特斯拉（Tesla）在中國召回存在安全風險的車輛後，卻把責任甩鍋給中國監管部門施壓、中國車主濫用。特斯拉中國10月23日宣布，召回生產日期在2013年9月17日至2017年8月16日期間的進口Model S、Model X電動車，共計2萬9193輛。

特斯拉中國稱，這次召回範圍內的部分車輛在經受較大的外部衝擊時，前懸吊的後連桿球頭螺栓會產生初始裂紋，繼續使用車輛時，該裂紋可能出現延展並導致球頭螺栓斷裂。在極端情況下球頭錐形座可能會從轉向節（羊角）中脫出，影響車輛的操控，增加發生事故的風險，存在安全風險。

但據陸媒新浪科技報導，特斯拉法務顧問米基提尤克（Elizabeth Mykytiuk）事後發信給美國國家公路交通安全管理局（NHTSA），否認在中國召回的車輛懸吊系統存在風險，並指全球各地所銷售的車輛使用的都是相同的懸吊，但中國國家市場監督管理總局仍強制特斯拉進行車輛召回，雖然特斯拉不認同此看法，但決定對這次召回不進行爭論。據信中並稱，特斯拉認為零件損壞的根本原因可能是駕駛的濫用，例如駕駛使用不當。此外，懸掛損壞情況在中國尤其嚴重。如果車主出現了濫用（例如路邊撞擊、嚴重的坑洞撞擊等），零件有可能損壞。特斯拉並表示，在中國以外的市場，相關問題的發生率不到0.05%，但在中國市場則達到了0.1%。

據該報道，對此，新華社3日發文批評特斯拉都已經在中國召回車輛，在海外卻不認帳，把責任甩鍋給中國用戶使用習慣和監管部門壓力，這種“特斯拉傲慢”慣不得。評論並引述“缺陷汽車產品召回管理條例”有關條文稱，中國的召回法規給車商對缺陷認定提出異議留了空間和程序。如果車商不認同缺陷調查結果，完全可以透過官方管道提出異議，並按程序進行相關技術檢測或者鑒定。

據新華社的評論稱，特斯拉在海外甩鍋中國監管部門施壓的說法站不住腳，既然媒體已報導出“甩鍋事件”，中國監管部門就應當大大方方公布對特斯拉相關車型缺陷的詳細調查證據，讓國內外車主都了解真相，看看到底是不是“中國用戶使用不當”。評論還稱，作為新能源汽車的後浪代表，特斯拉已經成為市值超越豐田等傳統車商的明星科技企業。不過要想開得長遠，首先要學會遵守當地法規，保護好車主的正當權益。否則，狂飆的股價也難以成為支撐起品質問題的千斤頂。