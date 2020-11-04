建制傳媒查車牌未見受查 惹警方選擇性執法質疑 法律界稱新規定違新聞自由保障

利用運輸署的查冊系統查閱車主身分是傳媒慣用方法，但警方利用新的表格聲稱拘捕製作追查警方表現備受批評的調查報道記者，但屬建制陣營的多份報章均曾以車牌查冊作出報道，警方卻未有採取行動，被指選擇性執法。另有法律界人士指出，新表格未有如其他法例般兼容新聞採訪自由，不符《基本法》保障新聞自由的規定，有司法複核空間，挑戰當局的做法。

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經警隊人員去年在反修例運動期間投訴被起底後，運輸署於去年底未經諮詢使把申請索取車牌持有人數據的表格作出修改，把記者經常選取的「用途」選項：「其他，請註明」，改為「其他有關交通及運輸的事宜」，令記者難以再用車牌查冊的方法追查新聞人物身分，否則便會跌入申報虛假資料的法律陷阱。香港電台編導蔡玉玲便因此被拘控。

不過，以車牌查冊方式追蹤車主身分的手法，其實是傳媒進行採訪的慣用手法，在2010年的五萬宗運輸署查冊申請中，四分之一由傳媒或新聞機構提出，顯見這在過往是合法且普遍的行為，而事實上，即使運輸署在傳媒和公眾未留意而更改具聲明效力的「用途」選項後，不同傳媒仍有利用車牌查冊作出的報道，但卻未被針對，質疑警方是選擇性執法。

以《大公報》今年8月16日題為《大公報記者昨遭神秘私家車跟蹤》的報道，該報圖文並茂地表明，「經查冊發現，車牌為WS7288的……車主為」，接着把車主的中英文紅名列出。此外，星島新聞集團旗下的《星島日報》於今年8月8月題為《警長擎槍拘毒品餐車三男》，以及同一集團的《頭條日報》和網媒《巴士的報》亦曾於今年9月18日題為《鐵騎撞泥頭車 騎士卷車底亡》的報道中經車牌查冊報道車主資料和車輛登記年分。

民權觀察成員王浩賢指出，警方執法必須一視同仁，質疑警隊是否有直接動機把法律用作打壓工具，而非單純執法？本身是律師的民主黨立法會議員塗謹申今(4日)早在立法會接受傳媒訪問時指出，不同政治光譜的記者均有查冊，但警方選擇港台一名揭露7.21事件真相的記者提控，有理由懷疑警方是報復，選擇性執法及檢控，促請警方執法時與顧及新聞自由。

塗謹申表示，《基本法》保障新聞自由，《個人資料(私隱)條例》亦有豁免新聞報道遵守一些限制，建議港府修例，填補遺漏。另外，「法政彙思」成員、大律師何旳匡亦在電台節目指出，根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》，任何人在付費後便可向運輸署申請取得有關資料，並無任何用途限制，但署方先是因應私隱條例而在表格中加入申述用途一項，其後又於去年十月更新表格時，收窄用途範圍，並刪去其他用途一欄，令記者無選項可揀，有關限制未必乎合私隱條例的精神，因為私隱條例亦對新聞報道有所豁免，若運輸署的表格不容許記者以搜集新聞數據作出申請，未必是合理限制，新聞組織有空間提出司法複核。

此外，公司註冊處的查冊系統亦可容許傳媒查詢公司股東的數據，令不同部門的查冊規定出現不一致的地方。