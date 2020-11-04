新浪違禁偷報特朗普連任引網民翻牆嗨議

北京嚴控官媒報道美國大選以及開票。但傳新浪快訊“偷步”報特朗普連任，引網民翻牆熱議。內地網民亦如同大壩缺堤般，瘋狂討論這場選舉，不少人上午更是目不轉睛地緊盯開票過程，並高呼精彩。

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據蘋果日報今天報道稱，美國總統大選成為全球矚目話題，但北京當局卻向官方媒體下達指令，嚴控報道尺度及內容。新浪財經快訊報道特朗普連任。至於自媒體則不斷繙譯外電消息，還通過推播系統發放最新結果。內地網民亦如同大壩缺堤般，瘋狂討論這場選舉，不少人上午更是目不轉睛地緊盯開票過程，並高呼精彩。

該報道引述北京獨立記者高瑜今日表示，跟以往一樣，雖然中國官方媒體對這次美國民主選舉報道稀少，但她認識和熟悉的許多人非常關心美國選舉。她還在Twitter貼了新浪財經在早上11時30分的“快訊：大選結果出爐，特朗普連任”，還留言嘲諷：“新浪夠着急了！”而新浪財的快訊是引述中國棉花網的專訊，內容指“截至北京時間11月4日上午11時，美國總特朗普的選舉人票（獲勝州＋領先州）已達到280張，任已無懸念。”但該段快訊現已刪除，而Google搜尋器仍顯示標題。

至於，有外媒在中國外交部例行記者會問到，雖然美國大選結果還未公布，但有些說法認為特朗普將再次獲勝，中方對此有何評論？發言人汪文斌表示，中方注意到美國的總統選舉正在舉行之中，結果尚未確定。他回答另一外媒記者有關美國大選問題時稱，美國大選是美國的內政，中方在這個問題上不持立場。《環球時報》總編輯胡錫進下午3時許發Tweet，指中國網民現在對美國民調感到十分荒謬，美國民調比起中國義烏指數還不夠準確，並揶揄寫道：“不知道這些民調機構往後怎樣在美國生存。”

該報道說，相較於中共官媒一片寧靜，內地眾多網民早就透過網絡，收看美國大選的開票。不少人對特朗普能在賓州、佛州等搖擺州分領先拜登大感驚奇，在網上奔向轉告，表達“美國民調又要崩潰啦”、“我川（普，即特朗普）必勝”等語。

該報道引述自由亞洲電台消息，一份據稱是來自中共中央宣傳部的指令，日前向內地的官方媒體下達，內容要求，有關美國總統大選的新聞必須經過“統一安排”，且以新華社等“規範稿源”為主。這項指令還要求各媒體“不得擅自轉載外媒、不得跟進報道”，並特別要求按“我（國）發言人就相關情況表態”，且“不得激化過激情緒、防止輿論炒熱走偏”、“嚴防反美、抵制美國等煽動性、行動性訊息”。根據報道，至少有4名分別在3家官方媒體工作的編輯，證實存在這份指令。

不過，很多自媒體則突破禁忌，透過不斷翻譯外電消息，在微博或微信發布，甚至有媒體利用推播系統，向讀者通報有關美國大選的最新結果。報道指出，在控管下，內地民眾近日在網絡及電視上看到的美國總統大選新聞，都是諸如《人民日報》報道美國商家封閉門窗，在“紛亂中迎來大選”；央視反覆播出先前街頭騷亂的舊片；環球網則發表“這次美國大選坑了全世界”文章等，均屬負面消息。

報道引述美國耶魯大學學者林垚表示，北京此舉意在降低美國政治在中國國內的熱度，熱度一上升，必然會論及細節，中國官方意在防範苗頭出現。此外，若輿論對美國、特朗普批評得太嚴厲，不利中美關係。

旅居美國的前新浪微博內容審核員劉力朋則認為，這次美國大選中，中國自媒體被大量銷號，與網警、共青團有關的帳號四處攻佔輿論陣地，甚至出現由網警出面以官方口徑談美國大選的現象。

據蘋果日報，有的網友還發揮創意，發表“得山東者得天下，因為有濱州（賓州的諧音城市）和德州（同名城市）”；更有網民將整個中國版圖，油上代表美國共和黨的紅色，指特朗普拿到了中國270張選舉人票及近14億張的選票。而內地網民上午發表得最多的意見，是“特朗普比想像中強呀”、“拜登夠懸（危險）”，並紛紛詢問：“郵寄選票計算了嗎”、“票開不完怎麼辦”，對美國大選的關切程度，溢於言表。