日本首相等熱議美國總統大選

11月4日，美國總統選進入熾熱選舉進行，日本以首相菅義偉為首的高官對美國選舉紛紛發表評論。菅義偉在11月4日的眾議院預算委員會上，針對美國總統選舉，在回答立民黨辻原清美委員提問時，在談及美國總統選舉時指出：日美同盟是日本外交的基礎，以此為前提，將與新選出的總統繼續交往。

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辻原清美指出：在特朗普政權下，美國社會發生斷裂，在這種情況下，首相怎樣看待選舉戰？

菅義偉首相指出：和日本相比較，美國從歷史上看，在集合各種民族建立國家的過程中，舉行了這次選舉戰，包括社會分裂在內，我們將繼續加以注目。

另據報道，菅義偉首相為了與當選的美國總統會談，日本政府正在開始研究明年1月訪美。雖然特朗普四年前當選時安倍首相在他當選後的11月馬上訪美，但是對於日本政府來說，由於受到新冠疫情的擴大和郵政選舉的增加的影響，選舉結果的確定推遲，因此日美兩國政府將在選舉後調整具體日程。（法廣特約記者楚良一發自東京）

日本官房長官加藤勝信則在4日的記者會上，就已經開始計票的美國總統大選指出：“包括選舉結果及可能產生的影響在內，我們將保持高度的關注。”

加藤在被問及何時向新當選的總統表示祝賀時表示：“因為與選舉前景有關，（目前）無可奉告。會在恰當的時機表達進行表達。”

日本財務大臣麻生太郎11月4日在內閣會議後的記者會上表示：“無論哪位（候選人）當選，我們都不得不高度關注。因為選舉對日本的貿易及經濟方面有很大的影響。