李克強下訪河南中低收入民眾

中國國務院總理李克強近期關注中國中低收入群體處境，繼指出6億人月收入僅約人民幣1000元後，他近日在河南省探訪保障房住戶時，強調要改善中低收入群體的居住環境。中國官方報告，將於明年總體檢查後宣布中國進入小康社會。

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據中央社今天報道說，李克強河南探訪保障房住戶，再聚焦中低收入問題。消息引述中國政府網，李克強3日下午在河南安陽考察保障房建設情況，並和居民對談。

據中國政府網指，鄭姓居民一家4口三代原先住在沒有供水、排水系統的棚戶房，家中只有12平方公尺（約3.6坪）大。2年前搬進了59平方公尺的保障房。鄭姓居民指兩者條件“簡直一個天上，一個地下”。據李克強表示，衣食住行是老百姓最基本的生活需求，安居才能樂業；並強調，保障房是改善中低收入困難群眾居住條件的重要途徑。李克強說，保障房建設既可改善民生，還可促進發展；又指相關房屋要保障品質建設和公開透明分配。

該報道稱，公開資料顯示，保障房是中國政府提供給城鎮低收入家庭的政策性住房。保障房包括兩限（限房價、限套型）商品住房、經濟適用住房、政策性租賃住房，和廉租房。這些房屋在供應對象、建造標準、售價和租金上都有一定準則。

李克強近期的發言經常聚焦在中低收入群體處境上。5月時他在中國13屆全國人民代表大會閉幕記者會上指，中國有6億中低收入民眾，月均收入在人民幣1000元左右；並指這樣的收入“在一個中等城市，可能租房都困難”。

據中央社說，由於中國正宣示要“全面脫貧攻堅”，建成“小康社會”，李克強上述說法一度引發討論。之後，李克強6月在山東考察時提出要發展“地攤經濟”，指這是就業職位的重要來源。但隨後有不少部門和官媒提出相反意見。他7月巡視貴州時，也指當地政府可支持企業利用閑置廠房擴大生產，提供農民工就業機會。