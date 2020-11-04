特朗普連任否聚焦 稱不再輕信中國

美國總統大選戰況緊湊，外界關注大選過後中美台未來四年的關係發展。中港台三地學者就中美貿易戰、南海問題、科技戰及軍備售台等問題作分析。其中有學者認為，如特朗普連任，將繼續爭取與中國達成協議，中國亦作表面讓步。專家稱，“特朗普不會再輕易相信中國講咩就信咩，或講咗當做咗。”

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據蘋果日報今天報道稱，與習4戰線交鋒，特朗普若連任指不再輕信中國。消息說，有學者分析，特朗普若連任，將繼續向中國施壓。

據該報道說，特朗普上任以來誓言削減美國貿易逆差，惟美國貿易逆差已經達到歷史高點；他希望中國購買更多美國產品，但中國的購買量並沒有美國當局希望的那樣多。約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）政治經濟學教授孔誥烽認為，特朗普若連任成功，在來屆將繼續爭取與中國達成貿易協議，而中國方面知道未來四年都要繼續面對特朗普，會稍作表面退讓，例如購買更多大豆，但在大政策如強制轉讓知識產權方面，引起美國商人關注的問題，就會陽奉陰違。

據蘋果日報的報道稱，事實上，即使特朗普對中國加壓，也很難逼使中國進一步進行全面市場改革，“特朗普不會再輕易相信中國講咩就信咩，或講咗當做咗。”