美國務院批准四架海上衛士無人機售台台灣表達感謝

今天是美國大選投票日，晚間準備開票之際，美國國務院正式批准售台四架海上衛士無人機，總金額約6億美元，並正式通知國會。這是美國國務院今年度第五次對台軍售，也是特朗普政府任內的第十次。更是特朗普政府放寬無人機技術出口以來，首度對外出售「海上衛士」。

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針對這項報導，台灣國防部長嚴德發回應指出，感謝美方在台灣關係法與六項保證下，支持台灣在整個區域穩定、安全所做的貢獻。

美國國防安全合作局(DSCA)表示，這項軍售將通過提供及時的情報、監測、偵察能力（ISR），鎖定目標，實施反陸、反海和反潛艇打擊。

國防安全合作局指出，美國對台軍售是基於台灣維持足以自衛的國防需求的評估，有助改善區域穩定平衡，並讓台灣強化防衛與威懾能力，該局認為，這次軍售將不會改變這個區域的軍事平衡。

台灣國防部長嚴德發表示，等接到美方正式通知後，會編到後續年度的國防預算，送請立法院審議，核定後再按計畫執行。感謝美方在台灣關係法與六項保證下，支持我方在整個區域穩定、安全所做的貢獻。

嚴德發也說，美國總統大選對區域情勢、美中關係都會有一定程度影響，但不論情勢如何改變，中共窮兵黷武的本質、對區域情勢威脅，以及不放棄對台使用武力的宣示，這些都不會因為美國政權有任何的變化而改變。

台灣軍事專家指出，如果所搭配的衛星系統是「軍規」，則台灣可望取得美國通常僅與盟國分享的衛星數據，彰顯雙方互信提升。

美台商會主席韓儒伯表示，台灣在現代化、軍事能力發展上已有長足進步，「MQ-9B」海上衛士無人機是頂級載台，這項軍售也反映特朗普政府作出調整，包含提供無人機等新能力給盟邦，致使中國解放軍的應變計畫更趨於複雜。

美國國務院才剛在10月21日批准售台三項武器，包括增程距外陸攻飛彈、遠程精準火力打擊系統與F-16新式偵照莢艙，總金額18億1130萬美元；不到一個星期，美國國防安全合作署又在10月26日再度公布，賣給台灣一百套岸置魚叉反艦飛彈系統，包含四百枚魚叉飛彈（戰彈）及四枚遙測彈，總價約23億7千萬美元。一個多禮拜之後，再度宣布售台四架海上衛士無人機。