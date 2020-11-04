美國悄棄列螞蟻貿易黑名單引猜測

據路透社引述消息說，在一名公司高管與一名美國政府高級官員通電話後，特朗普政府擱置了將螞蟻集團列入貿易黑名單的計畫。螞蟻集團是電商巨頭阿里巴巴的關聯公司。螞蟻集團原本應當明天在中國股市以及香港股市上市，籌集資金計畫里，有吸引大量包括美國在內的外國資金。不過，螞蟻上市暫時遭擱置了。

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據路透社指獨家引述消息報道，特朗普政府擱置了將螞蟻集團列入貿易黑名單的計畫。稍早路透社上個月曾報道稱，美國國務院已提交一份提案，擬將螞蟻集團列入貿易黑名單，以阻止美國投資者參與其首次公開發行(IPO)，預計此次IPO規模將高達370億美元。

一位不願具名知情人士稱，在阿里巴巴集團總裁埃文斯(Michael Evans)在電話中敦促美國商務部長羅斯拒絕這一提議後，商務部擱置了這一計畫。商務部負責監管貿易黑名單。其中三名人士表示，擔心在周二總統大選前令華爾街不悅，以及遭到訴訟的可能性，幫助說服羅斯將該計畫暫擱。其中一位消息人士稱，“此舉可能會引發法律行動，或給市場澆一盆冷水。”不過，第四位消息人士表示，羅斯正在考慮的是，因擔憂銷售假冒商品，阿里巴巴的淘寶已經被列入了美國貿易代表辦公室的“惡名市場”名單。這位人士稱，這意味着淘寶已經面臨美國政府的審查，並強調羅斯的決定既不是因為通話，也不是出於對市場、大選、以及法律方面的擔憂。

據該報道，螞蟻集團和美國國務院均拒絕置評。記者無法聯繫到羅斯和埃文斯置評。據螞蟻的一位發言人表示，雖然美國用戶目前無法使用支付寶，但特朗普政府中的對華鷹派人士擔心，這款應用可能會獲取屬於未來美國用戶的敏感銀行數據。

據路透社，中國金融科技巨頭--螞蟻科技集團全球最大規模IPO上市計畫周二晚間被緊急叫停。繼公司三位核心人物被監管約談，以及其所處金融科技監管環境發生變化後，上海證券交易所和香港聯交所均決定，暫緩其兩地上市計畫。