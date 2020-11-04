聯合國被控向中國提供維吾爾異議人士名單 美國要查

聯合國人權委員會前僱員艾瑪·賴利星期天在接受英國電台採訪時說，聯合國人權理事會將前來人權理事會就中國侵犯人權行為作證的維吾爾族異議人士的名單向中國政府提交，而且這種情況持續了很多年。

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據美國之音今天報道說，聯合國被控向中國提供維吾爾異議人士名單，美國國會展開調查。據聯合國人權委員會前僱員艾瑪·賴利（Emma Reilly）說，聯合國人權理事會每次開會之前，中國政府都會問聯合國是否有人計畫前來作證，她的上司向中國政府提供了維吾爾族異議人士的名單。據賴利表示，“這完全違背向任何國家政府提供這種信息的規定。但聯合國對中國例外，也只對中國例外，向中國提供了名字”，據艾瑪·賴利稱，“中國利用這個信息去騷擾這些異議人士依然在中國的家人”。

該報道說，賴利還在網上張貼了她說能夠支持這種指稱的文件。她去年12月向美國國會和美國資深外交官提供了類似的證據。

美國眾議院外委會首席共和黨成員、德克薩斯州的眾議員麥考爾（Michael McCaul）對媒體表示，他正在對此展開調查。據麥考爾說，“聯合國是建立在保護人權的基礎上的”，“如果報道屬實，就十分令人擔憂。我們正在對這些指稱進行調查。”

該報道說，眾議院外委會的消息人士也證實，他們正在對這些指稱展開調查。