螞蟻中港上市同被叫停 負面影響投資者對中資上市預期 香港亦蒙陰影

被形容為「史上規模最大IPO」的螞蟻科技集團在中國上海和香港同步上市前夕，遭中國監管機構急煞停，兩地暫停該公司上市計畫。影響之下，市場和學者均認為，投資者對中國企業上市會有負面影響，香港的金融中心地位亦會蒙上陰影。

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螞蟻A+H股暫停上市消息昨(3日)晚公布後，持有33%螞蟻集團股權的阿里巴巴集團股價在美國紐約股市的股價大跌8.12%。而在香港今早開市後，阿里巴巴股價亦一度急跌9%，其後跌幅收窄，中午收市時報281.2港元，跌6.2%。受到拖累，港股的科網板塊亦偏弱。

經中國四個部門於2日約談螞蟻集團實際控制人馬雲等人後，上海證券交易所昨晚公布，指螞蟻集團報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項，可能導致螞蟻集團不符合發行上市條件或信息披露要求，決定暫緩螞蟻在科創板上市。不過，公告隻字未提螞蟻恢復上市的條件和日期。

中國傳媒引述消息人士指，螞蟻集團需要重新調整上市板塊的業務內容，並重新估值。另外，有投資銀行人士表示，螞蟻集團補充披露後，應該可以再上市。不過，螞蟻集團其後向投資者發信時仍然沒有透露再度上市詳情，只是說，集團上市的下一步進展，將與上海交易所及監管部門保持密切溝通，及時披露，並對事件為投資者帶來的麻煩深表歉意。

螞蟻集團又公布，將於今日和周五分兩批退回申請股款，以及相關交易費用。而香港部分銀行及券商亦表示，將會退回認購手續費及孖展利息，令他們失去數以億計的傭金之外，還不能藉手續費填補收入損失。

學者和投資界人士大多認為，上交所的行動會對投資者信心產生負面影響。彭博更引述分析人士指出，這種非同尋常的舉動很可能引發人們對中國宏觀金融市場是否存在某些更深層問題的擔憂。

香港中文大學會計學院高級講師李兆波亦認為，螞蟻此等大型新股臨時未能上市，情況少見，預料事件涉及監管和政治因素，法律團隊亦須為對金融科技認知和管理層言論把關不足負責。他相信，事件對香港國際金融中心地位有影響，因為投資者心理會蒙上陰影，不知何時會出現同類事件；另外，集團和部分劵商對投資者全數退息，他認為並非好事，因為這會降低股民對投資的風險管理，變相鼓吹他們的賭博心態。

他預期，螞蟻可望明年上半年再度上市，但投資者信心會轉弱。

不過，港府發言人強調，螞蟻暫緩上市不涉及系統性風險，香港金融系統的穩定和市場有序運作不受影響。

螞蟻集團原訂明日在港滬上市，預計總市值可能達到3130億美元，被指可能創下「史上規模最大IPO」新紀錄。單是在香港，便有155萬人認購，幾乎五個港人之中便有一人認購，凍資1.3萬億港元，在人數和凍資額方面均打破香港新股紀錄。