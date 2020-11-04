螞蟻停步之際 官方罕見高調警告雙11暗藏陷阱

中國一年一度的“雙11網購節”將於下周三（11日）展開，大批“剁手族”（難抵消費欲的民眾）大肆網購。中國官方罕有在雙11前發文，提醒消費者避免墮入消費陷阱。中國消費者協會周二（3日）在官網上發通告，呼籲網民留意直播帶貨暗藏的消費陷阱，同時又提醒消費者，留意“先漲後降”等優惠活動的促銷套路。

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據東網今天報道，內地消費者協會指“雙11”暗藏陷阱，呼籲市民小心。消息說去年雙11網購成交額突破紀錄。據中國消費者協會的通告指，去年直播電商市場規模已經達到4,338億元（人民幣，下同，約5,038億港元）；而去年雙11網購平台天貓總交易額為2,684億元人民幣。惟中消協表示，部分主播在直播帶貨過程中，涉嫌宣傳產品功效或使用極限詞等違規宣傳問題；同時也有主播兜售的產品貨不對辦，部分更為“三無”產品、假冒偽劣商品；也有直播帶貨在粉絲數據、銷售量數據等方面造假，部分商品售後無保障。

據中國消費者協會指出，雙11等大促銷活動期間，部分平台、商家以促銷活動為名推廣，表面上是有讓利消費者，實則清庫存，甚至藉助低價來推銷其劣質商品，消費者很容易上當受騙。除價格先升後降後，有商家會以消費者先支付定金來提前下單購買，隨後才支付尾款，可享有優惠。惟當他們未在規定時間內支付尾款，定金將不予退還。

據該報道，更有商家忽略售後服務，消費者的合法權益難以得到保障，容易引來消費者不滿。中消協擔憂買家購買後，商家遲遲未發貨，反而要求對方主動取消訂單，或“訂單異常”、“商品缺貨”等借口強制對方取消訂單，若雙方處理不善，容易造成群體性消費糾紛。不少消費者表示，臨近雙11，各種廣告促銷訊息“輪番轟炸”，不勝其擾。內地官媒周二發表評論，指廣大消費者遭一些商家、平台“亂花漸欲迷人眼”的套路，認為商家、平台都應該真誠一些，該讓利的就大方讓利，別讓消費者看得到卻摸不着。

東網引據中國消費者協會發布6大消費陷阱：

1.直播帶貨漏洞多：部分主播賣產品貨不對辦，售“三無”商品。

2.優惠活動水分多：先升後降，設消費門檻，難享優惠。

3.商品質量問題多：商家低價清庫存，推銷劣質商品。

4.售後服務詬病多：忽略售後服務，引消費者不滿。

5.訂單合同違約多：商家遲未發貨，逼消費者主動取消訂單，易爆消費糾紛。

6.促銷廣告騷擾多：促銷廣告輪番轟炸，引消費者反感。