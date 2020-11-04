記者查車牌追真相被提控 各界憂起寒蟬效應 議員質疑報復性拘控

港台籍車牌找出接載白衣人的車主(圖左)，但節目編導蔡玉玲(圖右)被控，她離開警署時呼籲業界不要退縮 2020年11月4日

製作專輯追查「7．21」元朗襲擊事件的電視編導蔡玉玲，昨日被警方拘捕及檢控，指她「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪，下周二提堂，成為首位因在運輸署利用查冊系統追查車主數據而被捕的記者。據了解，案件涉及蔡利用傳媒慣用的查冊系統追查襲擊現場出現車輛的車主身分時，填寫查冊用途與聲明不符。蔡玉玲和各個新聞組織均憂慮，警方行動會引起寒蟬效應，削弱香港的新聞自由和市民知情權。

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香港電台節目《鏗鏘集》就去年7月21日元朗站白衣人襲擊站內外市民而警方又遲遲未到現場維持秩序的事件製作兩輯報道，當中，於本年7月播出的《7.21誰主真相》調查報道中，節目旁白表明，利用運輸署查冊得知在現場附近出現和接載「白衣人」的車輛的車主資料，發現不少車主名字與村代表相同，並逐一查問他們當時是否和為何在現場，而車牌號碼和非本人則以模糊手法處理。

身兼採訪及編導工作的蔡玉玲於昨(3日)午被調查「7.21事件」的新界北重案組同組警員上門拘捕，警方其後證實，被捕女子涉嫌於5至6月透過運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統，取得相關車主的個人資料，其後將所得資料用於不符合聲明所指的用途，涉嫌違反《道路交通條例》第111（3）條，即為取得證明書而作出虛假陳述。一旦罪成，最高可被判罰款5000港元及監禁6個月。

經過扣查六小時後，蔡玉玲於晚上獲準保釋候審，她離開警署時表示，警方在「7．21」專題報道的背景下拘捕記者，「恐怕已令公眾擔心，警方是否藉此打壓新聞自由，甚至會否為業界帶來寒蟬效應」以及記者如何自處等問題，不利香港或港人。但她呼籲同業繼續「信守價值，無畏無懼無私」，不要因此影響從事新聞工作的信念和熱誠。

蔡玉玲因為記者常用的查冊手法而被捕，震動新聞界。播放其製作的香港電台，儼如台長的廣播處長梁家榮在她被捕後表示，關心事件會否對港台新聞工作有非常大影響，又或會否出現寒蟬效應；他又說，若案中控罪涉及採訪或搜集資料，整個新聞界都應認真看待事件。但他強調，港台不會因此要求其他員工暫時停止類似的調查報道。

新聞界：憤怒 學者：拘捕罕見

另外，香港記者協會、港台節目製作人員工會等八間傳媒或工會組織發表聯合聲明，對於警方橫蠻無理及荒誕的行動表示極度震驚及憤怒；聲明又說，過去不少涉及重大公眾利益的報道，包括政府高官僭建及選舉舞弊等事件，均透過查冊方式得以揭露，批評警方濫用《道路交通條例》來打壓正常採訪行為，會摧毀新聞自由，引發寒蟬效應，要求警方交代及釋放蔡玉玲。甚至是較少發聲的新聞行政人員協會亦發表聲明，對事件表示高度關注，指偵查報道是記者天職，警方今次拘捕傳媒，令人質疑警方行動的理據和目的，憂慮會損害新聞採訪自由。

新聞學者李立峯亦指事件罕見，港台工會主席趙善恩今早在電台節目中更指出，當局動用重案組拘捕違反道路交通條例者，力度明顯不符合比例，如此高調，令人十分懷疑警方是藉此威嚇傳媒，特別是港台。

港台節目顧問團33名成員亦發表聲明，對事件極度憤怒，指警方是以「莫須有」的罪名拘捕記者，行動亦令人感覺帶有秋後算賬的政治目的。顧問團成員憂慮，傳媒利用查冊進行調查的方法有機會被封殺，損害新聞自由及公眾知情權。

公民黨立法會議員楊岳橋質疑警方因為傳媒找出真相而令部分人不高興，於是採取猶如報復一樣的行動，並藉此叫停傳媒尋找真相。另一名議員郭家麒認為，港府的殺一儆百行動會激起更大公憤和對港府的不信任。

警察公共關係科總警司郭嘉銓今早在電台節目中強調，拘捕行動不是針對某個行業和節目，而是基於市民投訴和部門轉介，以及律政司意見後作出。但他不願回答這是否首次因查冊而拘捕記者，以及如何保障記者的查冊權利的問題；至於動用重案組是否不合比例以致引起震動，他指出，動用什麼隊伍視乎案件性質，而觀乎傳媒反應，可見事件敏感，找一個專業隊伍處理，是「無可厚非」。

新聞行政人員協會發表聲明，強調高度關注事件，認為監察政府、為公眾利益追查真相、核查數據和進行偵查報道是記者天職。警方今次以涉嫌違反《道路交通條例》，拘捕傳媒工作者，