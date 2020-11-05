中國進博會開幕 習近平諾更開放 日美歐企業紛送秋波

中國顯示擴大進口政策的“中國國際進口博覽會”11月5日在上海開幕。在4日晚舉行的開幕式上，中國國家主席習近平通過視頻方式表示，“預計未來10年累計商品進口額有望超過22萬億美元”，強調中國克服了新型冠狀病毒疫情，已經恢復作為市場的吸引力。日本媒體說，雖然中美矛盾激化，但中國經濟在世界經濟體中率先復蘇，為了抓住中國的需求，日本和歐美的企業紛紛送來秋波。

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據日本經濟新聞今天報道說，中國進博會開幕，日美歐企業紛紛參加。

進博會自2018年開始舉辦，今年是第三屆。在2018年進博會開幕式上中國提出了15年內進口商品達到30萬億美元的目標。年均進口額為2萬億美元，而這次的年均目標增加到了2.2萬億美元。2020年1～9月的進口額受新冠疫情的影響，比去年同期下降3％，2020年能否達到目標有些微妙。

該報道引述習近平主表示，“中國有14億人口，中等收入群體超過4億，是全球最具潛力的大市場”。還就新冠疫情表示，“已向150個國家和7個國際組織提供抗疫援助，出口口罩1790多億隻、防護服17.3億件”，表示為國際社會做出了貢獻。

中國舉辦進博會的初衷是為了緩和與美國之間的貿易摩擦。目前中美之間的貿易戰已告一段落，中國領導層打算讓進博會擔負起推進7月提出的新經濟政策“雙循環”的重任。雙循環是以消費和生產等國內經濟循環為主體，結合以貿易為支柱的國外經濟循環，來實現穩定增長的經濟模式。中國領導層在10月底召開的重要會議上正式提出了“雙循環”。在擴大食品等海外消費品進口的同時，力爭加快引進尖端技術，強化國內供應網絡（供應鏈）。

該報道稱，今年的進博會有來自100多個國家和地區的約2800家企業參展。受新冠疫情影響，參展企業數量被認為少於去年。預計進博會期間將有來自中國各地的40萬買家到場。

據日本經濟新聞，日本企業方面，除了豐田和松下等企業之外，運營“優衣庫”的迅銷集團今年將首次參展。在中美對立升級的背景下，美國企業除了通用汽車（GM）和微軟之外，今年耐克也首次參展。雖然中美矛盾激化，但中國經濟在世界經濟體中率先復蘇，為了抓住中國的需求，日本和歐美的企業紛紛送來秋波。