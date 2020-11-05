印尼下月900萬人先打中國新冠病毒疫苗

印尼將在下月為900萬國人接種中國冠病疫苗。印尼政府海事和投資部長潘賈坦（Luhut Binsar Pandjaitan）表示，疫苗接種“很可能會在2020年12月的第三周開始”。

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據聯合早報今天報道說，印尼政府高級部長昨天宣布，印尼計畫在下月將為900萬人接種中國開發的冠病疫苗。報道引據美國有線電視新聞網（CNN）昨天的消息，印尼政府海事和投資部長潘賈坦（Luhut Binsar Pandjaitan）表示，疫苗接種“很可能會在2020年12月的第三周開始”。據潘賈丹坦說，印尼政府將為“特定地區的900萬人接種疫苗，我們認為這些地區對處理大量冠病病例做出了巨大貢獻。例如，在雅加達，我們認為有幾個地區對冠病病例的統計有重大貢獻，並且（我們將）給他們一些機會。”

據了解，疫苗接種工作由北京科興生物製品有限公司(Sinovac Biotech)與印尼國有生物技術公司Bio Farma聯合在西爪哇進行的三期臨床試驗分開進行。

印尼政府表示，接種疫苗將使該國如期解除對受歡迎的旅遊目的地巴厘島的限制，該地計畫於2021年初重新開放。據潘傑坦說：“我們渴望看到巴厘島成為綠色區域，這是我們的目標。我們對巴厘島將於明年年初成為綠色區域感到樂觀。”

根據此前報道，印尼國營企業Bio Farma正與中國北京科興生物製品公司（Sinovac Biotech）聯合研製疫苗，上月已進入最後第三期臨床試驗階段，預計可在本月獲得數百萬劑的疫苗。

該報道引據約翰斯·霍普金斯大學的最新數據，自病毒大流行開始以來，印度尼西亞共記錄了421731例冠病病例和14259例死亡病例。