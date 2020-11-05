對美大選民熱炎炎 63億次微博點擊看牆外遭排名藏“嬌”

蘋果日報今天說，美國大選全球矚目，唯獨被批評為時常“口是心非”的中國政府，下令官媒冷處理相關報道，外交部發言人汪文斌昨日冷冷的一句：“美國大選是美國內政，中方在這個問題上不持立場”，更顯出對美國大選興趣缺缺。不過，內地網民卻對有關資訊極度饑渴，截至今日早上，標註“#美國大選#”的話題閱讀量逾63億次，遠遠拋離昨日排行第一的“#螞蟻集團暫緩上市#”約10.9億次的閱讀量，亦遠超今日第一位的#第三屆進博會開幕#，其閱讀為5495.2萬，“#美國大選#”今日只在熱話榜上排第11位，這顯示微博人為地操控排位，刻意淡化內地網民關注及談論美國大選的熱度。

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據蘋果日報今天報道稱，美國大選微博熱話被排名，點擊逾63億次out出十大，專家指網民對選舉好奇難制止。據資深時事評論員劉銳紹對《蘋果》表示，內地老百姓基於對美國及民主選舉的求知慾，因而搜索及傳閱相關資訊，北京當局其實已無法再用意識形態的理由加以禁絕。

微博話題閱讀量及討論次數，一向是內地網民關注何事的指標之一。不過，這個指標在美國大選開票後一天，似乎出現異常。根據今早10時的數據顯示，排名第一的是“#螞蟻集團暫緩上市#”，閱讀量是10.9億次，而討論次數則10.5萬次。而第二位則是“#怎麼做讓年輕人願意親近的長輩#”，閱讀量1.3億次，討論次數1.3萬次。

至於“#美國大選#”，閱讀量及討論次數均遠遠拋離微博搜索中的其他話題，分別為63億次及140.4萬次，但竟然十大不入，排名第11位。

而另一個反映微博話題熱度的關鍵詞熱搜榜，“美國大選”的熱度只有508,382次，排名第16位，比起不少娛樂八卦新聞的關鍵詞搜索熱度，如“霍建華林心如喝交杯酒”和“孩子出生時撒貝寧發的第一條微信”的排位還要低。但也不排除有網民以“特朗普”或“拜登”，例如“特朗普將要求威斯康星州重新計票”的負面消息，以及“拜登贏得威斯康星州”則能打入熱搜榜內。

據該報道，事實上，內地官媒昨日對美國大選的相關報道及評論表現克制。不過，被指一向充當中共言論打手的外圍官媒《環球時報》總編輯胡錫進，依然在微博不停發文評論美國大選，揶揄選情總體“很膠着”，又惟恐天下不亂，表示：“兩位老同志，真拼啊......美國常規的選舉結束了，但特朗普和拜登以及他們背後兩大陣營更加激烈的角鬥有可能正在拉開帷幕”。

而具新華社背景的微信公眾號“牛彈琴”，亦以“美國大選有新情況，最想不到的一幕發生了！”為題發文，直指美國民調機構事前估計拜登會勝出，完全不準確，背後其實反映美國社會的極度撕裂，“城市和鄉村的撕裂，精英和草根的撕裂，族群與族群的撕裂。有些人想選誰，打死也不說。沉默的大多數，這其實隱藏着美國社會的大問題。”牛彈琴又揶揄，美國一些城市的商家因怕選舉結果引發暴動，因而用木板將所有門窗釘死，“看到有美國人就感慨萬千，感覺現在都不像是美國，像是在第三世界。未來幾天，美國街頭會平靜嗎？美國還能放下一張平靜的書桌嗎？”隨後扮“花生友”，形容“好戲還在後面”，他寫道：“美國總得有個總統，也只能一個總統。這樣難解難分，那意味着更激烈的鬥爭……夠刺激吧。不得不說，這就是現在的美國，比紙牌屋還紙牌屋，比好萊塢（荷李活）更好萊塢，什麼都可能發生。”

蘋果日報引述資深時事評論員劉銳紹表示，中國內地人前所未有關注美國大選的消息，其中一個原因是他們一向視美國為最嚮往的移民與求學目的地。事實上，過往凡美國政治、社會與文化的資訊都非常吸引內地老百姓的關注。即使中國政府加以醜化美國，封鎖或限制相關新聞報道及資訊，也無法影響內地人對美國的關注。再加上，中國沒有民主選舉制度，內地人享受不了這個權利，自然就對相關資訊更加好奇，甚至產生很強的求知慾。

據劉銳紹表示，其實今年初的台灣總統大選，在大陸網民中也有很大的“市場”，特別是那種熾熱的競選氣氣，也是內地人完全沒有機會感受得到的。而中共藉由像胡錫進及牛彈琴之類的寫手，肆意抹黑美國大選，也是離不開那種鬥爭心態，同時亦顯示中共已深知無論是誰當選總統，美國的對華強硬政策也是不會放鬆，因此而在意識形態領域盡量打擊美國。劉銳紹質疑，以今時今日內地人的見識，官方的洗腦與資訊限制策略，是否還能發揮效用。