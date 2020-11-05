新榜馬雲蟬聯首富 螞蟻10人晉巨富

今天公布2020中國富豪榜，馬雲連3年蟬聯榜首，身家成長72%，至656億美元。騰訊創辦人馬化騰、農夫山泉創辦人鍾睒睒分別排第2、3名。據富比世中國富豪榜，連同馬雲在內，總計有10名螞蟻集團個人股東入選。

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據中央社今天報道說，富比世中國富豪榜馬雲連3年蟬聯榜首。該報道稱，不過，據香港01消息，該榜單計算財富值使用的是10月26日的收盤價和人民幣兌美元彙率中間價。11月3日螞蟻集團由於監管原因暫緩滬港兩地上市，使其股價嚴重受挫，市值蒸發超過813億美元，有報導稱馬雲身家縮水30億美元。若沒有IPO暫停的變量，馬雲的財富原本可望增加到270億美元，在富比世全球億萬富翁榜上升至第12名。

且由於螞蟻集團從2014年開始發放員工股份激勵，至少有18人將因IPO成為億萬富翁。其中，螞蟻集團董事彭蕾是僅次於馬雲的最大個人股東，擁有價值52億美元的股份；螞蟻集團董事長井賢棟的持股價值31億美元。

而今年的富比世中國富豪榜，連同馬雲在內，總計有10名螞蟻集團個人股東入選。

此外，中國在2019冠狀病毒疾病疫情中率先復蘇，使今年中國富豪榜的總財富從一年前的1.29兆美元躍升至2.11兆美元。近2/3者的財富在過去一年時間上漲。新一期富比世中國富豪榜前10名上榜者的財富都高於1年前。使今年的上榜門檻升為15.5億美元，高於1年前的10億美元。今年的中國富豪榜有68名新上榜者。

據中央社，今年的榜單上，第2名馬化騰的身家達到552億美元，1年前為381億美元。第3名鍾睒睒的身家成長至539億美元，增幅超過510億美元。