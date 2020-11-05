牛！茅台一代理商搶注“特朗普─拜登”酒商標

美國總統大選，特朗普與拜登打得如火如荼。有中國商家看準這一商機，提早將準備代理的茅台酒取名為“特朗普─拜登”且搶先註冊。官方數據說，中國以“特朗普”為名申請註冊的商標多達154個，以“拜登”為名申請註冊的商標只有99個。

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據中央社今天報道稱，搭美大選便車，中國酒商將商標註冊為特朗普拜登。搶注的商家說，取這名字是為“節省廣告費”。

消息說，中國媒體還發現，截至目前，以“特朗普”為名申請註冊的商標，多數處於“無效”或“等待實質審查”階段；而以“拜登”為名申請註冊的商標遠少於“特朗普”，卻多數已審查通過。據新浪財經消息說，將代理茅台酒註冊為“特朗普─拜登”的商家，是位在河南的“開封全有吉農資有限公司”，註冊日期為10月9日，當時正是特朗普與拜登競選進入白熱化的階段。目前，這項註冊處於“等待實質審查”階段。

據全有吉農資公司負責人在接受電話訪問時表示，他註冊“特朗普─拜登”這個商標已經很久了。至於為什麼註冊這個名字，這名負責人說，“人家知名度高嘛，我節省廣告費了”。這名負責人還表示，他的公司主要代理茅台酒，但“經營的範圍也很廣泛的”。

據報道引述中國商標網的數據指出，以“特朗普”為名申請註冊的商標多達154個，註冊時間多半集中在2016年，正是特朗普上次競選美國總統之時。然而，這些註冊申請如今多數處於“無效”或“等待實質審查”階段。而少數審查通過的“特朗普”商標，根據資料，多屬“唐納德特朗普公司商標經營有限責任公司”所有。至於以“拜登”為名申請註冊的商標只有99個，申請時間多數集中在2019年，但多數商標註冊已審核通過。