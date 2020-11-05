華為一樁兩年的官司遭判敗訴

在柏林街頭可見的華為標誌

2017年11月10日，華為透過代理機構向中國國家知識產權局商標局申請註冊HiAI商標用於第9大類商品和服務。但2018年7月10日，華為的商標註冊申請被駁回。原來，亮風台比華為申請商標早46天。2017年9月25日，亮風台提交了HiAI第9類商標註冊申請；2018年9月14日，亮風台的申請獲得註冊公告，成功擁有HiAI第9類商標權。華為與亮風台是常年合作夥伴，華為將亮風台告上法庭，一審日前判決，華為敗訴。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，晚了46天申請商標，讓核心芯片上的行動計算架構“HiAI”被曾經的合作公司搶先註冊，中國通訊龍頭華為在國內發起持續2年的商標官司，但日前一審遭判敗訴。

華為核心芯片上的行動計算架構HiAI被亮風台（上海）信息科技有限公司搶注。華為告上國家知識產權局與法院，但一審被判敗訴。

該報道引述澎湃新聞，華為開發的人工智能芯片麒麟970，核心芯片採用了HiAI行動計算架構，AI性能密度大幅優於CPU和GPU，目前已升級到HiAI 3.0。該報說，華為HiAI有超過4000家合作夥伴加入，日活躍用戶接近1億。

2017年11月10日，華為透過代理機構向中國國家知識產權局商標局申請註冊HiAI商標用於第9大類商品和服務。但2018年7月10日，華為的商標註冊申請被駁回。原來，亮風台比華為申請商標早46天。2017年9月25日，亮風台提交了HiAI第9類商標註冊申請；2018年9月14日，亮風台的申請獲得註冊公告，成功擁有HiAI第9類商標權，將HiAI商標用在智慧型眼鏡（數據處理）等7類商品上。

據該報道，華為和亮風台公司其實是重要的合作夥伴。華為後來提交法庭的資料顯示，早在2017年5月31日，亮風台就有與華為溝通交流並舉行會議的紀錄；隨後，雙方也有多次的郵件往來。

在發現HiAI商標被亮風台“搶注”之後，華為控告亮風台“以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響力的商標之情形”。亮風台方面則稱，“Hi”與“AI”並非臆造詞彙，同業者共同想到的可能性極高。

據中國國家知識產權局於今年4月1日作出裁定：訴爭商標在部分商品上無效，其餘商品上卻仍予以維持。北京知識產權法院則維持原判。這代表亮風台註冊的HiAI商標在智慧眼鏡、數據處理設備等7項商品中無效，但在3D眼鏡、頭戴式虛擬實境裝置、可攜式多媒體播放器商品中，仍然可以合法使用。

針對這個判決結果，澎湃新聞引述一名華為內部人士表示，“華為正在與亮風台協商，畢竟是合作夥伴”。