黨中央公告改進政績考核 首項指標維護習核心

根據中共中央組織部近日印發“關於改進推動高質量發展的政績考核的通知”，“維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位；維護黨中央權威和集中統一領導。”將成為中國官員政績考核第一項考核指標。

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據中央社今天報道，中共公告改進政績考核，首項指標維護習核心。據新華社5日消息，中共中央組織部近日印發“關於改進推動高質量發展的政績考核的通知”，第一項便要求引導領導幹部踐行“兩個維護”，以此作為評價幹部政績的基本依據。所謂“兩個維護”，是中共總書記習近平執政後，當局提出的口號：“維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位；維護黨中央權威和集中統一領導。”

所謂“兩個維護”，是中共總書記習近平執政後，當局提出的口號：“維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位；維護黨中央權威和集中統一領導。”

據官方說，這份通知要求各地區、各單位組織人事部門，深入貫徹“習近平新時代中國特色社會主義思想”等，落實“黨政領導幹部考核工作條例”，進一步改進地方黨政領導班子和領導幹部政績考核工作。中共中央組織部指出，要充分發揮政績考核指揮棒作用，引導領導幹部以推動高品質發展工作實績踐行“兩個維護”，“把貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署，貫徹新發展理念、推動高質量發展的實際表現和工作實績”。中共中央組織部並要求，要以此“作為評價領導班子和領導幹部政績的基本依據，作為檢驗是否增強‘四個意識’、堅定‘四個自信’、做到‘兩個維護’的重要尺度。”

這份通知還稱，要把人民群眾的獲得感、幸福感、安全感作為評判領導幹部推動高品質發展政績的重要標準；聚焦推動高品質發展優化政績考核內容指標，以及加強推動高品質發展的政績考核工作組織協調。中共中央10月中旬正式印發“中央委員會工作條例”全文，強調中央委員會開展工作要牢牢把握“確保黨中央集中統一領導”等原則。

這份條例要求中央委員會、中央政治局及其組成人員要嚴格執行和遵守這項條例，帶頭維護“習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位”，維護黨中央權威和集中統一領導。各地區、各部門和廣大黨員、幹部則要強化貫徹落實這項條例的政治自覺。

據中央社說，前中共總書記趙紫陽政治秘書鮑彤近日投書自由亞洲電台批評，有了經過五中全會實踐檢驗的“中共中央委員會工作條例”，已永恆確立了習近平的總書記核心體制，中共應該從此不再需要糾錯機制了。