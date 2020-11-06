中國叫停英俄意等六國人士入境 美法德泰附入境要求 有稱最嚴格限制

由於全球疫情反彈，中國宣布對多國人士入境施加限制。當中，除中國公民外，禁止由英國、比利時、孟加拉國、菲律賓、俄羅斯及意大利的人士入境，即使持有有效簽證，亦不例外；另外，來自美國、法國、德國及泰國的旅客，在入境中國時需要提供兩項健康檢測結果證明。路透社形容，這是武漢肺炎疫情以來，中國實施最為嚴格的入境限制措施。

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中國駐相關國家的使領館由昨（5日）起陸續發布有關公告，上述國家持有效中國簽證和工作類、私人事務類和探親類居留許可的人員，均暫停入境中國。相信有關名單會陸續增加。

美國《紐約時報》說，新規定主要是防止曾在中國居住而在疫情爆發前返回本國的商人和教師再次返回中國，以免他們可能把外國疫情倒流中國。

為此，中方將不為相關國家人員簽發「健康狀況聲明書」，持有外交、公務、禮遇、C字簽證（國際航空機組人員）人員入境中國則不受影響。另外，中國駐英國和菲律賓的大使館公告指，本月3日和5日之後發出的簽證不受影響。

中國外交部發言人汪文斌在昨日的例行記者會上表示，這是中方為應對當前疫情不得已採取的臨時合理措施，相信會得到大家理解。但他沒有說明新措施何時撤銷。

新限制措施引起商界關注。路透社更引述英國在華商會表示，正等待中方澄清，何時解除這項禁令。

在中國禁止入境的名單中，英國已因疫情反彈而決定從昨日起封城一個月；比利時的人均新增病例數目則在歐洲排名第一；菲律賓的感染率和死亡率在東南亞排名第二，僅次於印度尼西亞。

另外，根據新規定，從今（6日）天起，所有來自美國、法國、德國和泰國的旅客，入境中國時都必須出具登機前48小時內進行的核酸檢測和血清抗體檢測結果。若經第三國中轉，就需要在中轉國或地區做這兩項檢測。