佐治亞州將重新清點選票 佩洛西稱拜登當選總統

星期五，民主黨總統候選人拜登在佐治亞州反超共和黨總統候選人特朗普，根據當地時間周五早晨統計，雙方票數異常接近，拜登領先特朗普大約1500張票，該州負責人宣布，將重新清點選票。

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佐治亞州州務卿Brad Raffensperger在媒體發布會上宣布，候選人雙方差距非常小，將會對選票重新清點。

當地時間周五早晨統計結果顯示，拜登領先特朗普1500張選票，佐治亞州是描寫南北戰爭著名長篇小說『飄』的故事發生地，1996年以來，一直是共和黨人勝選。

佐治亞州共有選舉人票16張。前述負責人表示，佐治亞州的最終票數，從今以後，關係全美，意義重大。他稱，挑戰巨大，各方爭奪激烈，我們絕不會允許這些爭執擾亂我們的工作。

他還補充說，佐治亞州點票過程，兩黨競選團隊都有代表在現場觀察。

美國總統特朗普之前稱，各地選舉出現了令人不安的舞弊現象，但民主黨人反駁特朗普的指控毫無證據。

星期五，拜登在擁有20張選舉人票的賓夕法尼亞反超特朗普，至此，許多觀察人士稱拜登臨近白宮門口。在最先統計普選票後，特朗普3日以來的普選票優勢逐漸流失，目前統計的主要是郵寄票，普遍的看法是，郵寄票的投票者大部分是拜登的支持者。

美國選舉人票共有538張，根據法新社和路透社的報道，目前拜登擁有253張，特朗普擁有214張，拜登正在一步一步接近白宮。

美國眾議院主席、民主黨人佩洛西周五已形容拜登為“美國當選總統”，佩洛西周五對媒體稱，“今天早晨，很顯然的是，拜登--哈里斯團隊將贏得白宮”。

佩洛西稱：“當選總統拜登擁有領導美國的堅實基礎”，她對媒體還表示：“喬.拜登是一位聯合者，是一位要把眾人團結起來的人”。