法國新增確診破6萬大關 創疫情爆發來最高紀錄

法國新冠疫情仍然嚴峻。周五新增確診破6萬大關。這是疫情爆發以來單日確診最高紀錄。歐洲感染新冠病毒確診病例已超越1200萬例。為了應對疫情，中國暫停俄、法、意人員入境。

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法國周五官方發布的統計顯示，過去24小時，法國新增確診感染新冠病毒60.486例，比前一天幾乎增加2500例；這是法國爆發新冠疫情以來，單日確診的最高紀錄。而新增死亡病例828例，累計死亡接近4萬人，達39.865例。另外，入院人數也在急劇增加，新增入院553人，總共達28.979人入院。其中4331例重症，重症患者比前一天增加101人。

統計顯示，自疫情爆發以來，法國累計感染新冠病毒166萬1853例。 法國衛生官員警告，如果病毒傳播率維持在目前水平，法國將受到比今年春天第一波疫情時更嚴重的衝擊。

另據法新社援引衛生機構通報統計，歐洲感染新冠病毒確診病例已超越1200萬例。 包括52個國家的歐洲疫情嚴重程度已居於全球各大洲之首，超過拉丁美洲及加勒比的1150萬例，及亞洲的1090萬例。 歐洲1200萬確診病例幾乎半數分布在4個國家，分別是俄羅斯173萬3440例，其次為法國160萬1367例，西班牙130萬6316例和英國112萬3197例。

另外，美國在過去一天，新增確診病例也打破記錄，新增12萬例。根據美國約翰霍普金斯大學的統計，美國新增的確診病例連續兩天創新高，目前累計確診960萬例，超過23萬4千人死亡，連續3天新增超過1000例死亡病例。 希臘新增2900多例確診，連續第二天創單日新高。

希臘宣布再次實施全國封城措施。根據新措施，在封鎖期間除超市及藥房外，所有商店及餐館要暫時關閉；全國"晚9朝5"宵禁，民眾要獲得許可才可在指定時段外出；幼兒園、小學繼續開放，但中學、大學要遠程授課。

另據中國國家衛健委公佈，中國新增36例新冠病毒確診病例，其中本土病例有6例, 全部來自新疆, 其餘是境外輸入病例。累計確診86151例，沒有新增死亡病例，死亡人數維持4634人。 中國駐俄羅斯、法國和意大利大使館發布通知, 應對當前疫情採取臨時措施，暫停這些國家人士入境中國。