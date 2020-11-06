采攝警方執法行動 學媒和網媒記者連日被控阻差辦公 《娛賓》指警方無恥

香港警方連日拘捕采攝警隊處理反對修訂逃犯條例運動示威的記者，一名採訪警方於今年5月8日「和你lunch」的浸會大學學生記者，指他阻差辦公和拒捕，今(6日)早在裁判法院提堂；另外，一名網媒記者昨日亦被控阻差辦公，指她在5月10日的「和你sing」及「母親節行街」示威衝突中，不理警方反對，拍攝一項拘捕行動，下周一在裁判法院提堂，現獲保釋出外候審。

廣告 繼續瀏覽後續

這是警方三天內第三次拒捕不同媒介的新聞工作者。記者所屬媒體《娛賓》發表聲明，譴責警方拘控記者是「欲加之罪，何患無辭」，聲言會無懼打壓，捍衛新聞自由。

在由去年6月起的反修例運動中，大學媒體和網媒記者往往能捕捉到主流媒體一些未有的畫面，成為指控警方執法不當的憑證，例如去年10月1日中國國慶節的向學生示威者開槍事件、西灣河交通警向手無寸鐵的黑衣人開槍等便是，警方9月下旬欲自定義記者定義，表明只承認政府新聞處信息發布系統上的登記傳媒，令人質疑警方會以司法手段阻嚇非主流傳媒。

今早提堂的浸大學生會編輯委員會記者鄧澤旻，於5月8日由網民發起在中環國際金融中心商場聚集期間進行採訪，而防暴警察其後在現場拉起封鎖線，截查聚集人士，戴有記者證的鄧澤旻拍攝期間涉嫌阻礙警員執行公務及拒捕。鄧早前表示，當時遭多名警員包圍，並一度將他按在地上制服。警方當時以在「公眾地方行為不檢」罪將他拘捕，本月3日，他向警方報到時，被改控一項阻礙警務人員執行職務罪(俗稱阻差辦公)及一項拒捕罪。被告今早毋須答辯，案件押後至明年1月8日再訊，現時保釋出外候審。

網媒制服時一度被壓至失禁

另外，成立大半年的網媒《娛賓》昨早在其網站上公布，該台記者KY清晨被警方上門拘捕，指她5月10日母親節當晚阻差辦公。根據被告的說法和公開資料，警方在當晚至翌日凌晨於旺角多次驅散聚集人群，期間有防暴男警員衝入洗衣街公園內的一所女公廁拘捕兩人，採訪示威的KY，因為生理需要而在公廁內，於是舉機拍攝，警方隨即搶去她的拍攝工具，又向她面部噴射胡椒噴劑，更強行將她壓於地上，並以膝頭跪頸，引致她一度失禁和失去知覺，須送院救治。警方當時以「公眾地方行為不檢」罪將她拘捕，成為當日230名被捕人士之一。KY其後向警方報到時拒絕續保，即成功「踢保」。

事隔半年，警方上門拘捕她，但控罪改為俗稱阻差辦公的「抗拒警務人員」罪。警方表示，26歲被告懷疑於廁所內拍照，警員曾警告女子停止，但她拒絕合作，警員於是使用「適當武力」將她制服，期間曾一度使用胡椒噴劑。經調查及徵詢法律意見後，昨日在荃灣區拘捕她。

《娛賓》晚上發表譴責聲明，指警方自反對修訂逃犯條例運動以來，多次阻礙傳媒工作，除了不斷以身驅阻擋、強光照射鏡頭阻礙拍攝外，還向記者群發射胡椒噴劑；近月更無限擴大封鎖線、用封鎖線包圍記者，限制採訪自由。近日，更以種種理由拘捕及控告記者，可恥至極。