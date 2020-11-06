韓正贊林鄭月娥積極有為 料有援港好消息

香港雖然仍然受到疫情和反修例運動餘波困擾，但身兼中央港澳工作領導小組組長的副總理韓正重申，北京的中央政府堅定支持香港特首林鄭月娥，又指訪京尋求中央支持經濟援助香港的港府，帶來好消息。

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林鄭月娥率領香港特區政府問責官員訪京第四天，今（6日）早獲韓正在釣魚台國賓館接見。韓正表示，在中央領導下，林鄭月娥今年帶領港府克服各種困難，包括防控疫情、紓解民困、恢復經濟、落實《香港國安法》，以及維護香港穩定，並積極作為，有顯著成效，中央對此充分肯定。

韓正又指，了解到港府在訪京期間，與各部門溝通都有好消息，各部門均大力支持，並提供了好意見、政策及工作方案，充分體現中央政府的要求和精神。他表示，凡有利香港保持長期繁榮穩定，增進港人福祉和有助香港融入國家及大灣區發展大局的事情，中央均會全力支持，期望香港於「十四五」規畫及2035年遠景目標建議當中，把握好國家發展大局，充分發揮香港自身優勢，找到更好的定位，將香港發展得更好。

林鄭月娥則表示，香港於「十三五」規畫期間，深深感受到中央的支持。

觡同會見的中國中央官員包括港澳辦主任夏寶龍、國務院副秘書長丁學東、港澳辦副主任張曉明和黃柳權，以及中聯辦主任駱惠寧和副主任仇鴻。