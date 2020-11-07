澳洲首次動用反外國干預法 華人社團領袖被起訴

澳大利亞墨爾本65歲的華人社團領袖楊怡生，因被指與中共統戰部機構有牽連，被當地法庭指控涉嫌違反“反外國干預法”，楊怡生成為澳洲2018年『反外國干預法』立法後第一個被依法起訴的被告。

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楊怡生是“大洋洲越南柬埔寨老撾華人團體聯合會”主席，墨爾本澳華歷史博物館董事會成員，在當地亞裔社區相當知名。

澳大利亞媒體報道，楊怡生被指控與“全球華僑華人促進中國和平統一大會”有關係，該促統會為中共統戰部旗下機構。楊怡生的“大洋洲越南柬埔寨老撾華人團體聯合會”被指於2016年3月參加在墨爾本組織的活動，反對聯合國仲裁法庭有關南中國海的裁決。

路透社報道稱，澳大利亞警方聲明指出，澳大利亞安全情報組織和聯邦警方調查楊怡生與一個外國情報機構的關係，已經調查了一年多。警方於10月16日突擊搜查了楊怡生在墨爾本地區的幾處房產。

根據澳大利亞“反外國干預法”，楊怡生的罪名最高可判處十年監禁。楊怡生目前已獲準保釋，並將於2021年3月11日再次出庭並接受初審。

澳大利亞2018年通過“反外國干預法”， 該法將意圖干涉民主進程或向海外政府提供情報的行為定為犯罪行為。澳大利亞國會審議該法案時，時任總理特恩布爾曾提及中共對澳大利亞的滲透，並說安全部門已有機密報告，因此才推動立法。

該法推出後，雖然堪培拉表示該法不針對任何國家，但北京對此一直強烈反對。澳中關係近年不斷惡化，2018年，澳大利亞成為首個禁止華為參與5G建設的國家，新冠疫情爆發後，澳大利亞立場強硬，要求國際調查新冠病毒來源，引起北京憤怒。