以色列痛失特朗普 拜登讓巴勒斯坦重生希望

2020年9月15日，白宮南草坪，以色列總理內塔尼亞胡在簽署與中東一些國家關係正常化的《亞伯拉罕協議》後與美國總統特朗普站在一起。

以色列總理內塔尼亞胡失去了戰略盟友特朗普，但還是向當選總統拜登及時地發出了賀電，巴勒斯坦人在經歷特朗普四年使其絕望的任期之後，拜登當選，重新讓他們升起了希望。

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承認耶路撒冷為以色列首都，支持以色列向約旦河西岸殖民、並吞戈蘭高地，主導以色列與幾個阿拉伯國家實現歷史性關係正常化，的確，特朗普在以色列留下深刻的標記。

以色列總理內塔尼亞胡形容特朗普是“以色列在白宮從未遇到的最好的朋友”，星期日，他感謝特朗普把美以雙邊關係推向高峰。不過，內塔尼亞胡同時翻過了特朗普的一頁，以友人的語氣發推祝賀拜登：“喬，我們認識已經40年了，我們的關係很熱烈，我知道你是以色列的偉大的朋友......我希望能夠和你們兩位進一步加深美以之間的特殊關係”。

如果說喬.拜登早就熟悉以色列，但他在當地並不知名。根據最近一項民調，百分之六十三的人希望特朗普當選，希望拜登的只有百分之十七。

一些以色列民選代表擔心美國民主黨出現對以色列不太友好甚至有敵意的新一代，以及拜登治下與以色列的頭號敵人伊朗緩解關係。

美以關係在奧巴馬擔任總統時逐漸損壞，在簽署『伊核條約』時關係更是落入低谷。特朗普上台後很快撕毀了這一條約，並重新恢復了對伊朗的制裁。

拜登是否會重新推動他擔任副總統時美國參與簽署的『伊核條約』？以色列方面認為可能性極大。

在被以色列佔領的約旦河西岸，巴勒斯坦主席阿巴斯表示非常希望與拜登一道工作，改善並強化雙邊關係，保障巴勒斯坦人的尊嚴和公平。

特朗普親以色列政策導致巴勒斯坦與華盛頓切斷了關係，在特朗普治下，美國關閉了巴勒斯坦人宣示屬於他們領土的東耶路撒冷的領事館，切斷了對巴勒斯坦人的援助，停止了向聯合國機構提供的援助巴勒斯坦人的專項分攤款。

另外，特朗普支持以色列並吞約旦河西岸部分地帶以及把未來的巴勒斯坦國置於縮小的版圖上，也遭到巴勒斯坦人的強烈反對。

拜登和哈里斯曾明確反對並吞計畫以及猶太移民擴張計畫。

阿巴斯的顧問表示，“沒有比特朗普時代更壞的了，他的終結就是一個勝利。”