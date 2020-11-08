張文宏：抗疫過程中自己被當作“網紅”是種悲哀，說明聲音太少

上海華山醫院感染科主任張文宏11月7日出席活動就全球公共衛生治理及經驗分享與嘉賓討論。活動中，當主持人調侃他在抗擊疫情中成為“網紅”時，張文宏回應稱，其個人認為這種現象是種悲哀，“為什麼這麼講，這說明聲音太少”。

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張文宏表示，此次抗疫過程中是所有醫療機構在發揮作用 ，但為什麼這麼多人做出大的貢獻卻沒有得到非常有效的宣講，是全球範圍內的對話機制沒有做好。他說，“我認為在抗疫當中出現這種現象，所有國家應該引起關註：我們在抗疫當中要有一個非常重要的對話機制。”張文宏指出，“抗疫不是防疫部門自己的事情，而應該是社會各界廣泛參與，特別是你認為非常被動的群體，他們是主要的。”

張文宏談到，自己認為“網紅”不是問題的核心，“核心是你是否對話，當對話成為一種習慣，這個社會不會有網紅，因為每個人都是對話的核心，我們不需要去崇拜任何一個人。”張文宏另在8日出席活動時表示，在這場疫情當中，全球成為抗疫的共同體，當世界的疫情沒有結束，中國無法獨立於世界之外，中國經驗就是“比病毒跑得更快”的策略。

“我們接下去要做的一件事情是要跑得比病毒更快，迅速對出現疫情的地方進行控制並對相關接觸人群進行檢測，直到發現每一個病例。同時，我們需要通過提高疫苗接種率以迎接世界重啟與開放，今年的新冠疫情走到今天，我們相信我們已經度過最黑暗的時候。”張文宏稱，全球疫情短期內不會結束，戴口罩、勤洗手和保持社交距離是新冠肺炎疫情時期的新常態生活。