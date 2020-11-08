控制參議院 拜登現在起面臨重大挑戰

媒體宣布拜登當選，2020年11月7日，喬·拜登及其家人在特拉華州威爾明頓市大選集會上慶祝。

美國當選總統拜登現在起到一月份將面臨另一個重大挑戰，奪取參議院控制權。參議院是否在民主黨人手上，將直接影響拜登能否推行其重大改革計畫。

廣告 繼續瀏覽後續

美國總統大選過程雙方力量旗鼓相當，征服白宮之路並未出現如民調預期的“藍色狂潮”，這預示着重新掌控參議院，對拜登的民主黨並非輕而易舉。

參議院位置之重，在美國，沒有任何法案在參議院反對下能夠通過，另外，參議院還有批准總統提名人的重大權力，從內閣部長，到大使，到法官，尤其最高法院法官，非經參議院批准才能生效。

爭奪參議院議席的關鍵性戰役將在佐治亞州展開，該州投入部分選舉的有兩個議員席位，民主黨參議院少數黨主席舒曼周六表示，“我們將奪取佐治亞州，我們將改變世界。”

大選之後，民主黨在眾議院議員雖然有減無增，但繼續維持足夠的多數，如果民主黨不能奪取大選前共和黨主導的參議院，拜登的權力將會受到限制。

佐治亞州參議員議席之戰預定十分激烈，佐治亞州總統選票尚未完全清點完畢，拜登只以微弱多數領先特朗普。

參議院共有100個席位，目前共和黨擁有53席，這次投入部分選舉的席位35席，目前，民主黨僅從共和黨手中奪取一席，如果奪取佐治亞州兩席，參議院兩黨議員之比將成為50對50，在這種情況下，根據美國憲法，當選副總統哈里斯掌握着決定性的一票。

如果共和黨繼續掌控參院，在參院擔任議員達36年之久的拜登，只有儘力發揮自己對話和談判的才能去說服共和黨支持他的政策。拜登尤其要與共和黨參院多數黨領袖米奇·麥康諾共事，在經過四年與特朗普的“鐵腕聯盟”之後，後者被認為是共和黨的強人。