特朗普離開白宮以後怎麼辦

從特朗普口中，極少聽到過競選連任失敗後會有什麼打算。現在，被拜登奪取了連任機會，特朗普今後應該考慮一個非常棘手的問題，一月20號告別白宮後，他的生活將是什麼一種狀態？重返電視？2024捲土重來？ 或者......

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特朗普經常提及自己從政前的生活：“我的人生非常輝煌。”但他很少提及以後。

他對高爾夫球的偏愛，會使他有更多時間去擁抱綠地，周六，當美國主要媒體宣布他大選失敗的消息，當時他正在華盛頓附近一座高爾夫球場打球。

根據特朗普四年總統生涯判斷，很難想象，他會悄悄地過上無名者的生活。

重返電視？

特朗普也許又一次被小小熒光屏誘惑，重返電視？

如果說他在80-90年代曾以房地產大亨知名，後來以主持電視真人秀節目『名人學徒』在美國家喻戶曉。

電視實景劇的合作製作者，2004-2015親自上馬主持，不管他的房地產業走低走高，他成功地展示出一個富有威望的企業家的形象。

在特朗普大廈巨大的會議室里，房產大亨特朗普接待候選人，並一個一個淘汰，他的那句話儀式感很強：“你被解僱了!”

的確，自從他入主白宮後，他多次埋怨福克斯新聞的立場，在他看來，這家保守的電視台越來越不夠特朗普主義。

幾個月前，他發推稱：“電視觀眾現在需要替換，我也一樣!”

2021年也許是他重新出發的機會，房地產，電視？友人的電視，諸如One America News 或者NewsMax TV？

官司接踵而來？

一旦離開白宮，追訴特朗普的官司可能一個接着一個。

紐約就有兩起針對他的調查，每一個都有可能導致被起訴。第一個是刑事的，針對可能的逃稅、保險作假以及操縱帳務；另外一個是民事的，紐約檢察官調查特朗普集團是否為了獲得貸款以及稅收上的好處沒有如實申報集團的股票。

其他的一些官司也許會重新開打，當他離開了賓夕法尼亞大道1600號。

2024年捲土重來？

特朗普沒有像前三任美國總統奧巴馬、小布什以及克林頓那樣成功連任，但他也絕沒有遭到像絕大多數民調預告的那樣他將在票箱慘敗。

在一場投票率出奇高的總統大選里，拜登獲得7400萬張票，特朗普獲得7000萬張高票，他完全可以繼續留在政治辯論的中心。從理論上講，沒有任何東西可以阻攔他在四年後再度競選。美國憲法只禁止總統任期連續超過兩任以上。

十九世紀唯有一位先生成功，這就是時年56歲的格羅弗·克利夫蘭，第22和第24任美國總統都是他。

這除了要超越無數的政治障礙，比如共和黨有可能 翻過特朗普的一頁，年齡也將是一個問題，那時候他將78歲，比今年的拜登還要高齡。

特朗普原來的辦公室主任 現任美國駐北愛爾蘭特使麥克·馬爾瓦尼公開提出了這一設想，“我希望總統不要脫離政治，我認為他很可能在2024年投入競選。”

旅遊世界？

第45屆美國總統最近幾月有時使用幽默及嘲諷的口氣說，也許會和第一夫人一起走上旅途。

也許會有更激進的選項，幾周前提到假如輸於“睡不醒的拜登”這一不堪承受的侮辱，他說：“也許我應該離開美國。”