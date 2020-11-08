美國各大媒體爆出拜登勝選消息後，世界多國領袖急不可待紛紛祝賀，在極少數沉住氣，至今還未表態的國家中，有一個俄羅斯。

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1999年登上權力舞台的普京，從時任美國總統克林頓算起，拜登將會是他註定要遭遇的第五位美國總統，見得多了？這似乎是普京不急着祝賀新的勝利者的原因？

綜合法新社、法國『世界報』報道，直至周日傍晚，克里姆林宮也好，外交部也好，沒有對拜登當選發出一個字的評論，此前特朗普與拜登激烈競選時，俄羅斯外交部的評論從不間斷，俄羅斯的官媒則不斷地大量地報道有關美國大選“四處舞弊”的消息。

儘管特朗普一上任，“通俄門”的陰影就籠罩着美俄關係，特朗普欣賞強人普京，但是在雙邊關係上，也沒有成就任何積極的事情。不過很顯然，拜登當選在莫斯科看來是一件很糟糕的事。最近幾周，俄羅斯專家試圖淡化美國大選，強調俄美關係無論誰勝出都註定會繼續損壞，支持這一說法的一個依據是，俄羅斯對特朗普任期很失望，屆滿任期的特朗普總統，儘管對普京不斷表示他的友誼和看重，最後也沒有成功地扭轉雙邊關係，而且，在他任上，針對莫斯科的制裁接踵而來。

不過，莫斯科當局對特朗普一直抱持寬容的姿態，與拜登則完全是另外一回事，拜登與他的前總統奧巴馬是莫斯科公開聲明的敵人，也就是在擔任奧巴馬的副總統期間，拜登親自關注並處理導致美俄關係愈加敗壞的烏克蘭情勢。11月6日，俄羅斯議員pouchkov評論稱：“對莫斯科來說找不到最好的候選人，但拜登最危險”。

2011年，拜登在莫斯科公開表示，時任總理的普京，為了他自己也為了俄羅斯，請不要試圖重掌總統大權，2019年，拜登更具進攻性地表示，“普京知道，如果我成為美國總統，他的獨裁之日，他對美國以及對中歐的威脅將會終結。”拜登10月28日還表示，警告如果當了總統，他將制裁普京的朋友白俄羅斯總統。