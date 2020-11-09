中國國台辦前副主任王在希 不動用武力兩岸恐難實現統一

在中國大陸軍機不斷抵近台海中線，美國向台灣出售大批尖端武器之際，中國大陸國台辦前副主任王在希近日在官媒『人民政協報』發表文章威脅，台海兩岸光依靠政治談判，不動用軍事武力手段，可能難以達到統一目的。

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王在希在這裡似乎在解讀習近平去年初“對台五點主張”里強調的“祖國必須統一，也必然統一”，王在希在官媒發表文章稱，“無論如何，不動用軍事武力這個手段，光是依靠政治談判、民間交流、一味讓利，可能難以達到實現兩岸統一的目的。”

為什麼要藉助軍事手段，這位前高官稱：因為台灣情況已經發生根本性變化，和平統一的可能性正在減小。在他看來，“台獨”勢力已經在台灣坐大，主張“台獨”的民進黨由台下走到台上，並在台灣全面執政，反對“台獨”的國民黨失去制衡能力；台灣島內黨派紛爭，現在台灣的任何政黨都不能代表台灣人民與大陸談判統一問題；現在台灣執政的民進黨蔡英文連“兩岸一中”都不承認，不大可能來跟大陸談統一。

這位前對台辦高官還提出“北平模式”，他認為這可能是可供選擇的第三條道路，王在希曾經提出的所謂“北平模式”也是一種戰爭模式，即所謂“以戰迫和，以武促統，兵臨城下，不戰而屈人之兵。這樣可以最大限度地減少傷亡，縮小代價。”

中國領導人習近平日前視察海軍時稱，“要把全部心思和精力放在備戰打仗上，保持高度戒備狀態”，此言被視為是向民進黨人蔡英文政府發出的威脅。王在希宣稱，中國大陸今天已經基本具備了解決台灣問題的實力和條件。

王在希去年12月在《環球時報》舉行的2020年年會上，在“兩岸大勢：2020統一關鍵節點？"專題討論時稱，“什麼時候解決台灣問題，用什麼方式來統一，關鍵取決於我們的實力、我們的決心以及各項準備工作是否到位。”王在希稱，“從宏觀來講，國民黨選勝了，兩岸關係會緩和，但是統一的時間更長。民進黨繼續執政，兩岸關係會緊張，但有可能加速統一的進程。”