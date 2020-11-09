德媒評論：拜登的演講具有總統水平

德國多份媒體對拜登當選美國總統表示了極大的希望和肯定，並對美國的力量表示了讚許。

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德國電視一台稱讚拜登周六的演講具有總統水平，有移情能力，充滿和解意願。

《時代》周報在線版對拜登周六的演講也十分讚許。該報表示：這是美國四年來從未以如此強大的聲音發表的講話。而許多美國人都能夠以最快的速度適應這一點。現在，並非字裡行間都充斥着對民主和法制、科學和真理以及對那些不輕易跟着走的人的蔑視。拜登一個人是無法治療美國的靈魂的。但正如拜登所說，如果人們願意拋棄妖魔化的黑暗時代，那麼，所有人都可以為自己感到驕傲。

柏林出版的《日報》表示，特朗普僅在一個任期後就被選下台，這是一件令人輕鬆的事。但這不足以讓拜登成功執政。特朗普讓雙方象充了電一樣。一方是同意的，另一方則充滿反感和拒絕。一位總統如果在國會兩院沒有多數席位，他不可能完成重大改革。

《南德意志報》表示，美國現在又成了中央人物了。拜登可能希望更明確地戰勝了特朗普，這樣一來，他可以聲稱，他獲得了美國人民的大授權。但現實的發展不是這樣。不過，這無關緊要。拜登完全有望成為美國第46任總統。

《世界報》就拜登對特朗普的支持者發出的呼籲寫道：他理解他們的失望，但他請求他們給他一個機會，讓大家通過共同努力，使美國變得更美好。他雖然是作為民主黨的選手當選總統，但他將是整個國家的總統，他也將為那些沒有為他投票的人努力工作。這與特朗普對政治的理解恰恰相反。特朗普只把自己看成是他的支持者的總統，因此，他從未真正抵達國家元首的席位。但拜登不僅帶來了豪言壯語，也談到了他的重要課題。抵抗新冠病毒的戰鬥，經濟，醫療保健，種族之間的公平，氣候政策都是他的重要課題。