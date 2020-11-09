拜登勝選 習近平還在觀望

與俄羅斯一樣，截至目前，中國是極少數未就拜登勝選發出信號的國家之一，中國領導人習近平或許正在等着“適當的時機”向拜登發電祝賀？但一些中國專家似乎也從拜登的當選中感覺有點“如釋重負”。

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與中國官方的沉默相反，美國媒體宣布拜登勝選後，拜登就成為微博上最熱門的話題。一向被視為“帶節奏”的胡錫進主持的環球時報也發推稱：“拜登的當選可能為中美關係提供一些‘喘息空間’”。胡錫進還稱，“北京應當與拜登團隊開展儘可能充分的溝通，為緊張的中美關係恢復到一個有較強可預測性的狀態做出努力。”

一些中國學者也有類似的看法， 復旦大學美國研究中心副主任信強認為，中美的摩擦和對立已遍及所有領域，並處在快速惡性循環的軌道上，當前中美戰略互信摧毀，高層政治互動幾乎停擺，沒有任何實質合作，拜登上台，至少中美可在後兩方面有所突破。

後兩方面其中包括高層政治互動，這是否意味着中方對習近平與拜登曾有過的“私人關係”抱有期待。眾所周知，奧巴馬擔任總統時期，曾委託副總統拜登與當時的國家副主席、儲君習近平建立“私人關係”，但拜登後來表明，他不會對專制的中共政權寬容。

中國國際關係學院國際政治系主任達巍則指，拜登上台後，美國在關鍵核心科技領域對中國的打壓不會放鬆，但脫鉤的範圍有望縮小。

中國人民大學教授時殷紅對中央社表示，拜登與特朗普相比，“遠不那麼狂野、粗俗和善變”，他的中國政策將有較多的可預料性及穩定性。而且拜登不會像特朗普那樣意圖“顛覆和取消”中共的執政地位，而只是想要中國“退回到較寬鬆的中央集權體制”。

這一分析似有美國副總統彭斯在哈德遜那場著名對華演講中提到的美國曾期待中共回到鄧小平路線上來，一步步與世界融合。但是彭斯那篇講話的核心是美國蘇醒了，知道美國傳統的與中國接觸政策失敗了。美國國務卿蓬佩奧更是明確把中共和中國人民區分開來，其實，美國兩黨近兩年對中共愈加專制，美國接觸政策失敗是有普遍共識的，中國學者對拜登的分析，似乎正是西方一些學者分析的拜登有可能有退回自己參與核心權力時看世界的那種眼光的風險，但是在反制中共的問題上，拜登的立場已經變得愈來愈嚴厲。這與美國兩黨的共識分不開，拜登也難有後退的餘地。

時殷紅也認為，在台灣、香港、南海、新疆、西藏及人權等重大問題上，拜登與特朗普不會有重大區別，而且，拜登可能將在相當大的程度上修補美國與歐洲及亞太國家的同盟關係，主導或促成一個“反華統一戰線”。

的確，3月份，新冠疫情開始全球大流行，拜登發表文章表示，“美國有必要對中國強硬”，他認為，“要做到這點，最有效的方法是與美國盟邦和夥伴建立統一陣線，來對抗中國的暴虐行為和侵害人權。”