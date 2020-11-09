日本首相和官房長官談拜登當選總統

日本首相菅義偉在9日午前，向在美國總統大選中確實取得勝利的民主黨前副總統拜登表示祝賀的同時指出：“日美兩國是共有自由、民主主義和普遍的價值觀的同盟國，希望進一步加強日美同盟，為確保印度太平洋地區的和平與繁榮和美國一起努力。”

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關於與拜登的電話會談和自己的訪美，他說：在現在這個時候什麼都還沒有決定，今後要看時機進行調整。

而加藤勝信官房長官在9日午前的記者會上，就拜登取得美國大選的確實性勝利指出：日本將繼續與拜登新政權緊密合作，努力強化日美合作，在為印度太平洋地區的和平與繁榮做出貢獻的同時，也將以實現自由開放的印度太平洋地區為自己的目標。

在談到拜登是前奧巴馬政權的副總統時加藤指出：“作為副總統，他曾發揮過強大的指導力量，為日美同盟做出了很大的貢獻。”

加藤還指出：希望在朝鮮綁架日本人問題上與美國緊密合作。

雖然現在美國已退出有關地球溫暖化的《巴黎協定》，而拜登在競選過程中提出了一系列有關在國際和國內改善氣候和環境問題、並希望推動能源革命的措施。在國際層面，拜登提出將在就職第一天就重新加入《巴黎協定》，為此加藤指出:氣候變化問題，是整個國際社會全體應該一起努力的全球問題，我國將為實現巴黎協定的目標--脫碳素化社會和美國合作，積極努力。