李柱銘：美對香港立場從無政黨分歧

美國大選變天，未來對被特朗普總統視為已經無異於一般大陸城市的香港，政策會否出現轉變，各說紛紜。2014年與同前政務司司長陳方安生訪美時，獲得拜登“順路會晤”的香港民主黨創黨人之一李柱銘說，縱在對中國立場有所意義，但美國兩黨對香港政策分歧不大，“雙方都很幫香港”。

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李柱銘告訴明報，2014年他與陳方安生會晤拜登後，他對拜登的印象是“so presidential（活像一個總統）”，形容拜登斯文、富幽默感。李柱銘拒評拜登上場對美港關係影響，但表示美國議會多年對港政策均無黨派之分，舉例他過往兩年訪美，縱在現任總統特朗普治下兩黨分歧甚大，“但在香港問題上，雙方都很幫香港”。

報導又引述面前身在英國、專註國際連結的立法會前議員羅冠聰表示，對華強硬是兩黨共識，但拜登政府除在氣候變化議題或要與中國商討外，民主黨亦傾向以多邊主義處理中國問題，可預期會與各國盟友商量、借國際組織施壓。他分析，在聯合國等國際組織中，中國籠絡收買小國，料較難推出強硬對付中國的措施；但若美國獲更多歐洲國家合作，或可更有效圍堵中國。他稱雖然共和黨對華態度定較強硬，但拜登政府上場亦未必倒退，可能有一定程度微調。

商界方面，自由黨黨魁鍾國斌表示，拜登明年1月20日才正式上任，短期內主要籌組內閣，不似特朗普可馬上延續現行政策。他料拜登上任初期會主力處理國內疫情、經濟等議題，國際層面則要重新加入《巴黎協定》、世衛等，相信香港問題排序較後，但對中、港態度亦要視乎內閣組成，包括國務卿由誰出任。

鍾國斌相信，拜登始終從政數十年，不像特朗普“五時花六時變”，不按規矩出牌，相信拜登“可預測性”較高，“即使針對你，也估計到大概出什麼招，不似特朗普亂來”。他又稱，取消香港特殊地位、通過《香港人權民主法》等都獲兩黨共識，料取消“香港製造”等措施短期內未必逆轉。