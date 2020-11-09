特朗普解僱國防部長埃斯帕

特朗普總統聽取國防部長埃斯珀三月18日在白宮冠狀病毒應對情況通報會上的講話

美國總統特朗普絲毫不講方式地解僱了現任國防部長馬克·埃斯珀，他的職務立即由國家反恐中心主任克里斯托弗·米勒取代。

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在美國主要媒體宣布特朗普競選連任失敗，民主黨候選人拜登當選總統兩天之後，拒絕承認敗選的特朗普周一發推說，“備受尊敬的國家反恐中心主任克里斯托弗·米勒將會做得很棒，馬克·埃斯珀已被解僱了，我感謝他的服務。”

國務卿蓬佩奧西點軍校的同學，現年56歲的埃斯珀在馬蒂斯2018年底突然辭去國防部長後並非特朗普的首選，特朗普任命沙納漢接替馬蒂斯代理國防部長，但家庭醜聞爆發，迫使任職僅六個月尚未轉正的沙納漢離職，特朗普選擇了時任陸軍部長的埃斯帕擔任防長。

根據美國媒體報道，特朗普和埃斯珀的關係自6月間出現裂痕以來一直很緊張。當時，在總統警告要出動現役部隊平息反警察暴力和種族歧視的抗議幾天之後，埃斯珀公開宣布他反對部署軍力採取鎮壓行動。

埃斯珀今年6月對記者說，他不支持援引《反叛亂法》。這項1807年通過的法律允許特朗普總統部署現役美軍，以應對全國各地針對警察暴力的抗議活動引發的內亂。

從那時起，馬克·埃斯珀的影響力明顯減弱，他從電視熒屏消失，也不接受任何專訪，只宣讀早已準備好的發言稿。

克里斯托弗·米勒成為國防部代部長，任期到2021年1月20日新總統宣誓就任為止。從技術層面講，米勒是特朗普總統任命的的第五位國防部長，埃斯珀曾擔任陸軍部長，於2019年6月晉陞五角大樓最高職位。