紐時：香港的大學受到政治整肅

紐約時報報導，自從2014年香港發生雨傘革命（佔中行動），香港多家大學的校園和學生團體成為運動的主力支柱之後，北京和港府當局已開始加強對一度是亞洲最佳專上院校的監察，有教師被辭退，包括佔中發起人之一的港大法律系學者戴耀廷。

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根據紐約時報報導，在今夏實施香港國安法之後，當局更試圖動用該法審核教師資格，有些甚至不屬敏感學科的教師覺得言行受到特別注視，學生網上聽課作業不敢用真名用慣常渠道交功課，恐怕內容泄露，而正當校方與師生互信跌至低點之際，港大有4000個學生簽名反對委任兩名清華大學學者出任副校長。據了解，其中一人曾是清大學術部門的黨委。

報導以港大李嘉誠醫學院醫學倫理及人文學部總監及助理教授吳易叡為例指出，吳去年秋上了一課有關醫生對社會的責任，討論到義務醫務人員在反修例運動中治療受傷的示威者和警察。今年香港實施國安法之後，吳授課用的衝突場面照片，已經完全刪除，他說：“這些都發生在你的眼前，但你不可能在課室上討論。” 吳易叡已經決定明年到台灣教書。

報導指出，國安法給予北京更大的權力打壓異見分子，對大學校園的實際政治氛圍亦造成打擊。

事實上，在國安法生效之前，當局已對大學採取強硬的措施，包括去年突然抽起對三所大專院校2億美元的經費（其中一家是理工大學，也是去年反修例運動中警民衝突最厲害的校園之一）。

港府儘管堅稱沒有打壓學術自由，但特首林鄭月娥上月已經表明指示教育局局長與 香港各大院校的校長，開會商討國安法如何在大學校園執行。她說，如果大學方面未能配合，執法單位就可以幫忙。

林鄭說，她要將把政治帶入課室的“害群之馬”趕出校園。