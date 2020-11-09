繼天津之後 正在舉行進博會的上海也發現本土確診病例

中國上海周一新增新冠病毒本土確診病例，目前還查不到感染源頭，但當局表示已追蹤密切接觸者26人。

廣告 繼續瀏覽後續

根據『中國日報』、『澎湃新聞』等中國媒體報道，上海市疫情防控領導小組周一舉行新聞發布會，宣布上海新增一起本土確診病例，與天津發現的本土病例不同，上海官方稱這名患者近期並未接觸過冷凍食品。

官方特彆強調，患者工作與行動軌跡與正在舉行的第三屆進博會沒有關聯。第三屆進博會正在上海舉行，進博會創建於中美貿易戰時期，習近平為首屆進博會主持典禮，意在吸引國際投資，但受疫情或其他因素影響，從一些網絡流傳的照片看，這一指向國際的進博會並無多少外國重要人物參加。

但上海市把進博會防控疫情當作重大任務來抓，對進博會疫情防控採取特別管控措施，當局介紹主要聚焦“人、物、館”3個重點，緊盯入城口、居住地、流動中、展館門、活動點和監測哨，實施“全程閉環管理，全鏈條可追溯、全量核酸檢測、全部查驗准入、全面環境清消”等措施。

剛剛查明的這位患者是一名51歲的男子，9日在轉至上海公衛中心隔離治療後確診為新冠病毒。

患者自述，4月8日起在浦東機場西區航司貨運站從事搬運工作，一直沒有離開上海。發病前14天內無高風險地區旅居史，也無病毒感染者接觸史，近三個月內無其他醫療機構就診史。

患者就在浦東機場工作，是否機場防疫已出現破口值得疑問。

周日天津宣布發現一起新冠病毒確診病例，懷疑傳播源頭與從德國進口的冷凍豬腳有關，天津當局隨即宣布全市進入“戰時狀態”。