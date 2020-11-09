蔡英文轉發拜登一月推特貼文藉以祝賀拜登當選
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拜登七日確定打敗特朗普，當選美國第46任總統，未來美中關係和美台關係會如何發展再度受到矚目。台灣總統蔡英文和副總統賴清德都在推特貼文，祝賀拜登及賀錦麗；台灣媒體則點出未來台美關係的兩個觀察重點。
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蔡英文昨天轉發拜登在今年一月祝賀蔡英文連任的推特貼文，藉此祝賀拜登，她期待台美持續攜手合作，促進彼此友誼，貢獻國際社會。
台灣副總統賴清德也說，很感動看到賀錦麗成為第一位女性及亞非裔美國副總統。
台灣總統府發言人張惇涵表示，除了透過推特向拜登表達祝賀，總統府將另外再以適當的方式向拜登表達祝賀。
國民黨主席江啟臣也祝賀拜登及賀錦麗當選美國總統、副總統。並表示，國民黨期待美國在拜登領導下，與中華民國持續互惠合作，並強化夥伴關係。
之前台灣蔡英文政府和美國特朗普政府共同採取仇中立場，關係特別融洽，特朗普下台之後，未來台美關係會有什麼變化嗎？台灣輿論分析，第一個觀察重點是，拜登1月20日上任之前，會不會親自接聽蔡英文的恭賀電話？
贊成拜登應該接這通電話的意見是，四年前已經有先例，沒有理由特朗普接聽了電話，拜登不接。並且可以向台灣方面及美國國會再次顯示對台灣安全的保證。
反對者的意見認為，美中關係是拜登外交的重中之重，不能因為接聽蔡英文電話這種事，打亂全盤布局。
第二個觀察重點則是，過去歐巴馬總統和中國的溝通方式是透過一年一度的「戰略對話」，在北京和華盛頓輪流舉行，另外還有雙方領導人的非正式峰會。未來如果繼續舉行，這將會是台灣最擔心的時刻，因為在戰略對話與峰會當中，就會進行議題妥協，或交換讓步。