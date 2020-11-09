蔡英文轉發拜登一月推特貼文藉以祝賀拜登當選

2020年10月18日，美國民主黨總統候選人喬·拜登在美國北卡羅來納州達勒姆市河濱中學舉行的一次選民動員活動上發表講話。

拜登七日確定打敗特朗普，當選美國第46任總統，未來美中關係和美台關係會如何發展再度受到矚目。台灣總統蔡英文和副總統賴清德都在推特貼文，祝賀拜登及賀錦麗；台灣媒體則點出未來台美關係的兩個觀察重點。

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蔡英文昨天轉發拜登在今年一月祝賀蔡英文連任的推特貼文，藉此祝賀拜登，她期待台美持續攜手合作，促進彼此友誼，貢獻國際社會。

台灣副總統賴清德也說，很感動看到賀錦麗成為第一位女性及亞非裔美國副總統。

台灣總統府發言人張惇涵表示，除了透過推特向拜登表達祝賀，總統府將另外再以適當的方式向拜登表達祝賀。

國民黨主席江啟臣也祝賀拜登及賀錦麗當選美國總統、副總統。並表示，國民黨期待美國在拜登領導下，與中華民國持續互惠合作，並強化夥伴關係。

之前台灣蔡英文政府和美國特朗普政府共同採取仇中立場，關係特別融洽，特朗普下台之後，未來台美關係會有什麼變化嗎？台灣輿論分析，第一個觀察重點是，拜登1月20日上任之前，會不會親自接聽蔡英文的恭賀電話？

贊成拜登應該接這通電話的意見是，四年前已經有先例，沒有理由特朗普接聽了電話，拜登不接。並且可以向台灣方面及美國國會再次顯示對台灣安全的保證。

反對者的意見認為，美中關係是拜登外交的重中之重，不能因為接聽蔡英文電話這種事，打亂全盤布局。

第二個觀察重點則是，過去歐巴馬總統和中國的溝通方式是透過一年一度的「戰略對話」，在北京和華盛頓輪流舉行，另外還有雙方領導人的非正式峰會。未來如果繼續舉行，這將會是台灣最擔心的時刻，因為在戰略對話與峰會當中，就會進行議題妥協，或交換讓步。