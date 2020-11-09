評論：拜登難改中美競爭關係 喘息空間後會是變革開始

美國民主黨參選人拜登聲稱勝選，香港論者普遍認為，中美關係是兩黨共識，難以改變兩國競逐格局，但措施日後會變得可預期，而由於拜登初期會着重抗疫和經濟復蘇，以及在國際上重新加入國際組織和協議，無暇顧及中國，中國將有一定喘息機會；但長遠而言，拜登領導的美國亦會在對華方面變得強硬。當中，學者沈旭暉預料，拜登任內後期會形成一個「美國領導盟友、逐步與中國有序脫鉤的『多邊特朗普路線』」，而變革領導者會在四年後出現。

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原籍香港的台灣學者林泉忠在臉書上撰文，指拜登在競選期間雖已表明中國是首要競爭對手，但仍脫口而出，稱俄羅斯為美國最大威脅，意味拜登新政府不會像特朗普政府般一味抗華，對華政策在外交戰略中比重會下降，亦不主張全面開打「中美新冷戰」，這將讓被特朗普狙擊的中國，有一定程度的喘息機會。

但他指出，中國過去的政策和人權紀錄已令民主黨與共和黨對中國的不滿、失望以及欲遏制中國的戰略方向高度一致，加上曾支持中國加入國際社會、讓中國走向自由開放的民主黨已生悔意，甚至拜登本人亦已由對華「軟鴿派」蛻變為「硬鴿派」乃至「半鷹派」，預料未來四年，新政府會在貿易、科技、台灣、香港、中國人權、南海等議題上，延續特朗普的強硬路線，甚至擴大對香港官員的制裁，並運用該黨擅長的國際連手策略，與歐洲盟國連手遏制中國。

另一國際關係學者沈旭暉在網上和報章撰文均指出，即使拜登企圖沿用過去的民主黨政策，讓中國接受國際規範，亦不會成功，他直言，若可以成功，早已成功，現時的實情是中國崛起並在國際組織中迫使各國接受其準則。他續稱，中國的經濟增長速度雖然放緩，但仍然是美國的三倍，全國GDP超越美國是指日可待，而根據國際組織的規則，美國要從中國手中奪回領導權並不容易，若拜登沒有結構性顛覆，只會令中國加深在國際組織的影響力，屆時，美國民情還是會要求當局另起爐竈。故此，形勢發展下來，不贊同脫鉤的拜登，最終可能變成「有序脫鉤」。

貿易戰方面，沈估計，聲言不打貿易戰的拜登，客觀形勢亦令他不得不打，但方法不同，例如針對華為和抖音的戰略性脫鉤，拜登會較為謹慎是否使用。

沈旭暉預計，要求拜登轉變原來立場的理力會在兩年後來臨，因為特朗普即使下台亦會繼續發揮其意見領袖角色，其言論會對美國國內的右派人士和半數選民有影響力，迫使拜登轉為走對華強硬路線。他更直言，拜登任內是國際社會的過渡期，四年之後，改變現時全球格局的真命天子才會出現，在此之前，社會會有更激烈辯論。

中國學者亦對拜登新政府抱觀望態度，當中，中國人民大學外交學系教授王義桅接受《明報》方問時稱，拜登的政策，預測性較高，對中美和世界的衝擊會少一些，但中美關係仍有變數，因為美國是最能破壞世界的力量，也是最能影響中國發展的外交變量，中國已為此做好應對準備。

而香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛則指出，若中方對美政策有所調整，減低威脅感，中美關係可望有所改善。