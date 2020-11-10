天津出現新感染 病毒疑似來自德國豬肘

數周以來，中國幾乎沒有出現新冠病毒新感染病例，但天津出現的一個新感染病例引發關注，中國認為該感染是由德國生產的豬肘引起的。

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據德國《明鏡》周刊和N-TV電視台等多家媒體報道，天津檢測出一名裝卸工人核酸陽性，並在由不來梅出口到天津的德國豬肘上查到了新冠病毒的痕跡。中國認為，該工人被感染是由德國冷凍豬肘或豬肘的包裝引起的。與該工人有密切接觸的8名工人已被隔離。天津進入緊急狀態，也就是說，官方會進行更嚴格的監控。中國曾多次報道說，在從外國進口的冷凍食品或包裝上檢測到了新冠病毒。

但德國政府立即拒絕了這一說法。德國聯邦農業部周一回應說，天津出現的感染病例“不太可能是德國生產的豬肘造成的。”因為根據德國相關部門掌握的情況，尚未發現有因食用或接觸沾染了新冠病毒的肉類及肉製品而被感染的先例。

農業部還表示，按照目前科學界對相關病毒的了解，生豬及家禽都不會感染相關病毒，所以也不太可能傳染給人類。

根據一項研究，在一定條件下，新官病毒在光滑表面上可存活28天。但德國聯邦風險評估研究所尚未獲悉人們通過與受污染的物體和表面接觸而傳染上新冠病毒的個例，但不排除以這種方式受到感染的可能。