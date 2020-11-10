川藏鐵路全線開工 習要鞏固邊疆 劍指印度

全長1011公里的川藏鐵路11月8日開工，中國國務院副總理劉鶴視頻主持開工大會，傳達習近平指示，點明修建這條快速戰略通道意在“鞏固邊疆”，但分析多指北京更有劍指印度的目的。

廣告 繼續瀏覽後續

據報道，川藏鐵路(雅安至林芝段)開工動員大會11月8日以視訊連線方式舉行，劉鶴傳達習近平指示，宣布川藏鐵路開工。習近平稱建設川藏鐵路是落實治藏方略的重大舉措。

川藏鐵路以被列入剛剛公布的『中共中央關於十四五規畫和2035遠景計畫的建議』。這一鐵路由雅安連接林芝，為國家一級雙線鐵路，全長1011公里，設計時速120公里至200公里，預期2026年完工。此前，成都至雅安段已於2018年12月通行，拉薩至林芝段於2015年2月開工。

習近平稱，該鐵路“對維護國家統一、促進民族團結、鞏固邊疆穩定......具有十分重要的意義。”親北京的香港01報道稱，川藏鐵路是中共對西藏“懷柔”政策的一環。北京當局1958年9月啟動了青藏鐵路一期工程--青海至格爾木建設。

“懷柔”一詞用在這裡似乎頗具諷刺，1958年，中共當局已經開始推行人民公社，搞“大躍進”，還以階級鬥爭為名摧毀寺院，強迫僧人還俗。這些做法都增加了當時西藏噶廈政府官員對中國政府的不滿，與藏人的關係越來越緊張。在1959年3月10日，拉薩發生大規模武裝衝突，解放軍鎮壓了藏人騷亂，導致達賴喇嘛流亡印度。流亡藏人定為“西藏起義日”。

香港01報道說，因為技術、政治問題和宗教問題，直到2001年才開工第二段--格爾木至拉薩。2006年，青藏鐵路第一條入藏線路貫通。該網引述分析，川藏鐵路不僅能夠進一步強化與西藏的聯繫，還可以將中印邊境與擁有眾多軍工企業的四川盆地連結，大大強化北京在西藏的快速軍事部署能力。

中印關係目前十分緊張，今年六月份雙方在邊境線發生流血衝突，印度方面死亡40人，中方秘而不宣。目前，雙方都在集結兵力。不久前，印度打通了一座通過中印邊境地區的戰略隧道。

該鐵路沿線跨“七江八山”，穿越世界上最高的高原凍土地區，對當地奇異的獨一無二的高原生態環境產生多大的影響，也引發環保人士的質疑。