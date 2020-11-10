拜登上台習近平日子或更不好過？

拜登因為擔任奧巴馬副總統時負有與“儲君”習近平建立私人關係的使命，兩人多次私下交談、會面，一起散步聊天，有“朋友”之稱。加之奧巴馬對華政策被批評“綏靖”，拜登競選總統時中國政策方向不明，因此存在着一種拜登就任後難以對北京強硬的輿論。另一方面，即便對中美改善關係不會有太高期待的北京，也流行着拜登上台，會給中美關係帶來一定“喘息空間”的說法。

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但不少觀察人士對此並不看好。法新社11月10日發表分析認為，拜登可能會使中國領導人更加後悔特朗普敗選。拜登應該會更尊重中國，但跡象顯示，他在實質問題上對北京會非常強硬，無論是人權、貿易、政治以及高科技，拜登會寸步不讓。自由亞洲引述專家稱，拜登團隊認識到過去奧巴馬時代的對華政策已經不再有效，反而有可能將特朗普政府祭出的制裁作為籌碼，用來與中國交涉。

特朗普執政期美中貿易戰伴之以幾乎天天不斷的外交衝突，中美關係掉到幾十年來最低點，以至於北京警告美國當心兩國之間爆發“冷戰”，特朗普最讓中共憤怒的是親近台灣，且形容新冠病毒為“中國病毒”。

拜登入主白宮後面對北京相對而言攻擊性會減少，法新社引述澳大利亞獨立智庫中國政策中心主任倪凌超分析，拜登會採取更尊重、更微妙、鎖定目標的方式，不會集中攻擊，而是考慮兩國的長期競爭。

特朗普曾譏諷拜登為北京拜登，但與拜登當年在白宮時期相比，形勢反轉，習近平的野心勃勃，中國的強勢崛起，美國兩黨對中共的威脅已形成共識，拜登對習近平的看法也變得非常尖銳，年初民主黨內部初選時拜登稱習近平是“惡棍”，“一個沒有半點民主意識的傢夥”，他的團隊已經把新疆大規模關閉維吾爾人直指為“種族屠殺”。

另外會使北京痛失特朗普離開白宮的是，美國將重返多邊主義，而特朗普退出巴黎氣候協定，撕毀伊核協定，退出聯合國教科文組織，世界衛生組織讓北京有機可乘，顯得自己像多邊主義的冠軍。法新社引述北京獨立觀察人士華頗分析：美國將在國際舞台扮演更重要角色，給中國留下填補的位置將會很少。

華爾街日報報道指出，拜登將會延續華盛頓對北京的強硬姿態，拜登執政的特點可能將是聯合盟友一同對付中國，也可能聯台制中。該報引述曾任美國國務院亞太助理國務卿，亞洲協會中國問題專家丹尼爾.羅素說，拜登正在與幕僚討論主動接觸盟國及理念相近的民主國家，確保美國政策與戰略根植於人權、民主原則和市場經濟等共同價值。

但該報引述專家分析，拜登可能擱置特朗普與中國締結的第一階段貿易協議，而在中國人權問題上加強施壓，並運用美國或其他夥伴國的力量，儘力約束中國在區域內的行動與中國政府扶植高科技行業的做法。

拜登的外交顧問安東尼.布林肯對法新社表示，未來的總統將會強化與盟邦友誼，嚇阻中國的侵略行動。他稱，當美國民主受到削弱，混亂不堪，這對北京再好不過。因為這減弱了美國模式的魅力。

紐約時報在題為“拜登時代中美關係恐難獲根本性改善”指出，沒有中國政府的重大讓步，而這種可能性極小，美中之間根本性的緊張關係將持續下去，甚至可能在貿易、技術、台灣和其他問題上變得更加顯著。該報也認為，在外交領域，美中關係將是拜登的頭號挑戰。

該報引述分析指出，與他擔任奧巴馬副總統時候相比，拜登對中國的看法已變得強硬很多，他似乎有意保留特朗普採取的許多最嚴厲的措施，包括關稅以及技術方面對中國的限制。