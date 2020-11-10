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美中關係

拜登上台習近平日子或更不好過？

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2012年2月，時任副總統拜登在華盛頓會晤將在幾個月後升任中國總書記的習近平。
2012年2月，時任副總統拜登在華盛頓會晤將在幾個月後升任中國總書記的習近平。 REUTERS - Larry Downing
作者： 安德烈
9 分鐘

拜登因為擔任奧巴馬副總統時負有與“儲君”習近平建立私人關係的使命，兩人多次私下交談、會面，一起散步聊天，有“朋友”之稱。加之奧巴馬對華政策被批評“綏靖”，拜登競選總統時中國政策方向不明，因此存在着一種拜登就任後難以對北京強硬的輿論。另一方面，即便對中美改善關係不會有太高期待的北京，也流行着拜登上台，會給中美關係帶來一定“喘息空間”的說法。

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但不少觀察人士對此並不看好。法新社11月10日發表分析認為，拜登可能會使中國領導人更加後悔特朗普敗選。拜登應該會更尊重中國，但跡象顯示，他在實質問題上對北京會非常強硬，無論是人權、貿易、政治以及高科技，拜登會寸步不讓。自由亞洲引述專家稱，拜登團隊認識到過去奧巴馬時代的對華政策已經不再有效，反而有可能將特朗普政府祭出的制裁作為籌碼，用來與中國交涉。

特朗普執政期美中貿易戰伴之以幾乎天天不斷的外交衝突，中美關係掉到幾十年來最低點，以至於北京警告美國當心兩國之間爆發“冷戰”，特朗普最讓中共憤怒的是親近台灣，且形容新冠病毒為“中國病毒”。

拜登入主白宮後面對北京相對而言攻擊性會減少，法新社引述澳大利亞獨立智庫中國政策中心主任倪凌超分析，拜登會採取更尊重、更微妙、鎖定目標的方式，不會集中攻擊，而是考慮兩國的長期競爭。

特朗普曾譏諷拜登為北京拜登，但與拜登當年在白宮時期相比，形勢反轉，習近平的野心勃勃，中國的強勢崛起，美國兩黨對中共的威脅已形成共識，拜登對習近平的看法也變得非常尖銳，年初民主黨內部初選時拜登稱習近平是“惡棍”，“一個沒有半點民主意識的傢夥”，他的團隊已經把新疆大規模關閉維吾爾人直指為“種族屠殺”。

另外會使北京痛失特朗普離開白宮的是，美國將重返多邊主義，而特朗普退出巴黎氣候協定，撕毀伊核協定，退出聯合國教科文組織，世界衛生組織讓北京有機可乘，顯得自己像多邊主義的冠軍。法新社引述北京獨立觀察人士華頗分析：美國將在國際舞台扮演更重要角色，給中國留下填補的位置將會很少。

華爾街日報報道指出，拜登將會延續華盛頓對北京的強硬姿態，拜登執政的特點可能將是聯合盟友一同對付中國，也可能聯台制中。該報引述曾任美國國務院亞太助理國務卿，亞洲協會中國問題專家丹尼爾.羅素說，拜登正在與幕僚討論主動接觸盟國及理念相近的民主國家，確保美國政策與戰略根植於人權、民主原則和市場經濟等共同價值。

但該報引述專家分析，拜登可能擱置特朗普與中國締結的第一階段貿易協議，而在中國人權問題上加強施壓，並運用美國或其他夥伴國的力量，儘力約束中國在區域內的行動與中國政府扶植高科技行業的做法。

拜登的外交顧問安東尼.布林肯對法新社表示，未來的總統將會強化與盟邦友誼，嚇阻中國的侵略行動。他稱，當美國民主受到削弱，混亂不堪，這對北京再好不過。因為這減弱了美國模式的魅力。

紐約時報在題為“拜登時代中美關係恐難獲根本性改善”指出，沒有中國政府的重大讓步，而這種可能性極小，美中之間根本性的緊張關係將持續下去，甚至可能在貿易、技術、台灣和其他問題上變得更加顯著。該報也認為，在外交領域，美中關係將是拜登的頭號挑戰。

該報引述分析指出，與他擔任奧巴馬副總統時候相比，拜登對中國的看法已變得強硬很多，他似乎有意保留特朗普採取的許多最嚴厲的措施，包括關稅以及技術方面對中國的限制。

 

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